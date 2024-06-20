Поездка Путина в Северную Корею пахнет отчаянием, а не силой - Time

Визит Путина в Пхеньян чреват ухудшением отношений с главным политическим и экономическим партнером Москвы – Китаем.

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Ким Чен Ын устроил помпезную и театральную встречу Владимиру Путину / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею больше похож на шаг отчаяния, а не налаживание связей. Об этом пишет издание Time.

"24 года спустя Путин возвращается в страну-изгой, когда сам он оказался втянутым в самый кровавый военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Несмотря на то, что Россия и Северная Корея официально отрицают существование соглашения о поставках оружия — его последствия разрушают украинские города и убивают украинских солдат на фронте. Соглашение значительно улучшило экономическое положение КНДР, ведь в обмен на ракеты и снаряды оно получает из РФ горючее, продовольствие и военные технологии", — пишут журналисты.

Путин считает, что любые проблемы, которые создает для Запада и его союзников российско-корейский ренессанс, является позитивным моментом.

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Однако визит Путина в Пхеньян несет определенные риски и для РФ. Он чреват ухудшением отношений с главным политическим и экономическим партнером Москвы – Китаем.

"Путин хотел заскочить в Пхеньян еще в прошлом году, когда находился с визитом в Пекине, но китайцы настойчиво ему объяснили, что этого делать не стоит. Пока Ким и Путин примеряют на себя амплуа карикатурных злодеев из киносериала о Джеймсе Бонде, свое государство в роли легитимной глобальной силы. Меньше всего, что сейчас нужно Си, это стать третьим участником в "треугольнике оси зла" Индо-Тихоокеанского региона", - пишут журналисты издания.

Эксперт из Восточной Азии из Тройского университета в Сеуле Дэниел Пинкстон отметил, что "китайцы, вероятно, устали или обеспокоены тем, что Северная Корея и Россия становятся слишком близкими".

По его словам, объявленное "всеобъемлющее стратегическое партнерство" между Кремлем и КНДР не только раздражает Пекин, но и само по себе не имеет крепкой основы, кроме ситуативной выгоды для обеих сторон.

"Диктаторы всегда могут нарушить свои обязательства, поэтому они не являются надежными партнерами. Россия и КНДР являются обиженными ревизионистскими государствами, но у них нет общих ценностей, кроме стремления отменить статус-кво", — считает аналитик.

Кто такой Ким Чен Ын Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

Визит Путина в КНДР

18 июня глава страны-оккупанта Владимир Путин начал свой визит в Северную Корею. В последний раз Путин посещал Северную Корею 24 года назад - вскоре после того, как он впервые стал президентом, когда КНДР руководил Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера.

Ким Чен Ын устроил помпезную и театральную встречу в Северной Корее российскому президенту Владимиру Путину. Западные СМИ окрестили это "сумасшедшим пропагандистским шоу".

Ким лично встретил Путина в аэропорту Пхеньяна и сопроводил к автомобилю. Там летнее поле устелили красным ковром и выставили на него клумбы с цветами. На площади в центре города были вывешены портреты обеих диктаторов рядом.

По словам Кима, отношения между КНДР и Россией сейчас лучше, чем во времена СССР.

Известно, что делегации государств провели полуторачасовые переговоры. После этого состоялась личная встреча диктаторов. Российские СМИ опубликовали главные тезисы первых заявлений Путина и Ким Чен Ына.

Отмечается, что глава Кремля объявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед. По словам Путина, взаимодействие между обеими странами основывается на равноправии и взаимном уважении.

В Белом доме заявили, что страна-агрессор Россия пытается собрать коалицию с другими странами, в частности с КНДР, Ираном, Сирией и, в определенной степени, с Китаем.

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