Впервые в мире: Sea Baby мощно поразили корабли РФ – в WSJ узнали тактику ударов

Дистанционное минирование СБУ - это первый пример успешных действий такого рода в мире.

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Морские дроны Sea baby стали грозой ЧФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова в Черном море - на маршрутах, которыми пользуются исключительно военные корабли. В результате они поразили по меньшей мере четыре вражеских корабля.

"После первых применений морских дронов россияне построили большие заграждения на входе в порт в Севастополе, что почти сделало невозможным удары с беспилотников. Поэтому команда Председателя СБУ Василия Малюка придумала альтернативу: закладка морских мин", - говорится в материале The Wall Street Journal.

Уточняется, что украинские силы отслеживали маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby для установки двух мин. 14 сентября ракетный корвет РФ "Самум" подорвался на одной из мин, которая пробила дыру в его корме.

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"В течение следующих недель SeaBaby курсировали туда-сюда, преодолев более 3000 миль, заложив еще около 15 мин. Во время одного из рейсов, обнаруженный тремя патрульными катерами класса "Раптор", дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно", - рассказывают журналисты разговор с бригадным генералом СБУ Иваном Лукашевичем, более известный под позывным "Хантер".

11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" при входе в Севастопольскую бухту пробил себе борт. Он шел в порт для технического обслуживания. Тральщики и водолазы прочесывали территорию в поисках мин, явно безуспешно.

"Павел Державин" 13 октября был перенаправлен на ремонт в другой порт, но при выходе из Севастопольской бухты наткнулся на мину. Большой буксир, отправленный для его спасения, также наткнулся на мину, и его самого пришлось отбуксировать обратно в порт.

"Несколько дней спустя взрыв также повредил современный противоминный корабль, один из двух, которые находятся на службе в России", - рассказывает издание о поражении судна "Владимир Козицкий".

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе. В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Что известно о донных минах

Так называемые донные мины сделаны из пластика и весят около 400 фунтов (180 кг), и их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководьем.

По информации The Wall Street Journal, дистанционное минирование, которое сделали дроны СБУ Sea Baby - это первый пример успешного дистанционного минирования в мире.

"Раньше морские беспилотники использовались в основном для наблюдения или логистики. Мы делаем много вещей, которые до нас не делал еще никто в мире", - рассказал собеседник в Службе.

Всего под руководством Василия Малюка Служба безопасности поразила 11 российских военных кораблей и Крымский мост, который РФ до сих пор не может использовать полноценно.

Удары по кораблям РФ - последние новости по теме

Как сообщалось ранее, в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотниками были атакованы российский буксир и баржа страны-агрессора. В сообщении отмечается, что атака на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня.

Ранее была названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения. Вооруженные силы Украины в первую очередь заинтересованы в уничтожении носителей крылатых ракет Черноморского флота, рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Напомним, Силы обороны потопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу России, отметил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

/ Главред

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