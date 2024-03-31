У россиян проблемы из-за атак украинских беспилотников - ISW

Российские военные формируют мобильные огневые группы для "смягчения угроз ударов украинских беспилотников", сообщают в Институте изучения войны (ISW).

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В РФ формируют мобильные огневые группы для борьбы с украинскими дронами - ISW/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com / DronariumUkraine

Российские оккупанты формируют мобильные огневые группы для смягчения угроз ударов украинских беспилотников, но им будет сложно выставить эту оборону в необходимом масштабе уже в самом ближайшем будущем. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Сами жители-страны агрессора РФ жалуются на путинскую бюрократию и то, что Кремль отдает приоритет защите стратегических объектов энергетической сферы только в окрестностях мегаполисов ‒ Москвы и Санкт-Петербурга.

К примеру, есть информация, в РФ формируют мобильные огневые группы в составе неуказанных общевойсковых армий, а также военно-воздушных и сил ПВО для борьбы с дронами. По аналогии с украинскими такими группами россияне хотят оснастить их тепловизорами, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами, установленными на пикапах.

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Аналитики ISW отметили, что российские военные сталкиваются с угрозами украинских беспилотников как на оккупированной территории Украины, так и в стране-агрессора России на нефтеперерабатывающих заводах и в других критически важных объектах инфраструктуры, которые поддерживают армию агрессора.

По словам экспертов, украинские силы уже давно наносят дроновые удары по российским объектам на оккупированных территориях, и решение российского военного командования сформировать мобильные огневые группы, вероятно, является ответом на недавнюю активизацию ударов БПЛА их Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам в феврале и марте 2024

Кроме того сообщается, что министерство энергетики РФ работает с Росгвардией над размещением систем ПВО "Панцирь-С1" на стратегических энергетических объектах внутри России.

По мнению аналитиков, формирование мобильных огневых групп указывает на то, что Россия, возможно, не сможет развернуть обычные системы ПВО, такие как системы "Панцирь-С1" или С-300/400, на всех критически важных объектах на западе страны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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