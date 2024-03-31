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У россиян проблемы из-за атак украинских беспилотников - ISW

Дмитрий Видоменко
31 марта 2024, 09:41
Российские военные формируют мобильные огневые группы для "смягчения угроз ударов украинских беспилотников", сообщают в Институте изучения войны (ISW).
У россиян проблемы из-за атак украинских беспилотников - ISW
В РФ формируют мобильные огневые группы для борьбы с украинскими дронами - ISW/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com / DronariumUkraine

Российские оккупанты формируют мобильные огневые группы для смягчения угроз ударов украинских беспилотников, но им будет сложно выставить эту оборону в необходимом масштабе уже в самом ближайшем будущем. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Сами жители-страны агрессора РФ жалуются на путинскую бюрократию и то, что Кремль отдает приоритет защите стратегических объектов энергетической сферы только в окрестностях мегаполисов ‒ Москвы и Санкт-Петербурга.

К примеру, есть информация, в РФ формируют мобильные огневые группы в составе неуказанных общевойсковых армий, а также военно-воздушных и сил ПВО для борьбы с дронами. По аналогии с украинскими такими группами россияне хотят оснастить их тепловизорами, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами, установленными на пикапах.

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Аналитики ISW отметили, что российские военные сталкиваются с угрозами украинских беспилотников как на оккупированной территории Украины, так и в стране-агрессора России на нефтеперерабатывающих заводах и в других критически важных объектах инфраструктуры, которые поддерживают армию агрессора.

По словам экспертов, украинские силы уже давно наносят дроновые удары по российским объектам на оккупированных территориях, и решение российского военного командования сформировать мобильные огневые группы, вероятно, является ответом на недавнюю активизацию ударов БПЛА их Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам в феврале и марте 2024

Кроме того сообщается, что министерство энергетики РФ работает с Росгвардией над размещением систем ПВО "Панцирь-С1" на стратегических энергетических объектах внутри России.

По мнению аналитиков, формирование мобильных огневых групп указывает на то, что Россия, возможно, не сможет развернуть обычные системы ПВО, такие как системы "Панцирь-С1" или С-300/400, на всех критически важных объектах на западе страны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Атаки украинских дронов на нефтяные заводы в России - новости по теме

Силы обороны Украины поразили уже треть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Дальнобойные средства действуют по вражеским стратегическим объектам на все большем расстоянии.

На днях, 15 марта, под Калугой четыре дрона ГУР атаковали НПЗ – произошел мощный пожар. Был нанесен удар по нефтехимическому предприятию Первый завод в Калужской области. Повреждено оборудование.

Славянский НПЗ в России мощно атаковали спецслужбы Украины, сообщила Украинская правда 17 марта. В частности, это уже 12 российский НПЗ, который подвергся ударам.

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