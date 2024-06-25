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Грохот и взрывы в Белгороде: россияне жалуются на массированную атаку дронов

Алексей Тесля
25 июня 2024, 09:52
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В РФ заявили о том, что якобы сбили ночью 29 украинских беспилотников.
Белгород
Белгород попал под удар БПЛА / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Об атаке беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БпЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставила в городскую больницу №2", - написал Гладков в соцсетях.

Кроме того, по его словам, в городе выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждена кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения.

видео дня

В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна. Он также заявил, что пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом в селе Беловское в Белгородском районе.

Подробности атаки дронов

В минобороны РФ утром 25 июня сообщило, что силы ПВО сбили ночью 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и еще один над Воронежской, пишут российские Telegram-каналы.

При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о сбитии двух дронов. А глава Белгородской Вячеслав Гладков сообщал о массированной атаке беспилотников, а также о том, что двое жителей региона получили ранения. Также стало известно, что подверглись повреждениям жилые дома.

Смотрите видео - в Белгороде пожаловались на удары БПЛА:

Screenshot
/ Скриншот

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Взрывы в Белгороде – последние новости по теме

Белгородская, Курская и Брянская области стали новым плацдармом для наступления русских войск на север Харьковщины.

Время от времени по российскому приграничью прилетает от своих же "защитников". В частности, в результате "прилета" российского ФАБа по Белгороду были повреждены по меньшей мере 30 домов и куча машин.

Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует усталость воздушного и наземного персонала на линии фронта в России, а также свидетельствует о недостаточной подготовке, считали в разведке Великобритании.

Читайте на Главреде материал, как Украина и Россия формируют "серую" зону.

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взрыв война России и Украины Белгородская область
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