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Россияне сбросили взрывчатку с дрона на двух детей в Херсоне, они в больнице

Ангелина Подвысоцкая
26 июня 2024, 22:11
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Российские оккупанты нанесли несколько ударов по городу. От повторных атак пострадали также спасатели.
удар по Херсону
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на двух детей / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты ударили по Херсону. Они сбросили взрывчатку с беспилотника прямо на двух детей и взрослых. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Рядом с детьми было трое взрослых, они самостоятельно обратились за помощью в больницу. В результате атаки ранены сестры 12-ти и 15-ти лет. У младшей девочки взрывная травма и осколочные ранения головы, туловища, ног и рук. У старшей сестры - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия.

"Пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

видео дня

Россияне атаковали спасателей в Херсоне

По данным спасателей, российские оккупанты атаковали Херсон и его окрестности. В результате возник пожар сразу по трем адресам - загорелись жилой дом, хозяйственная постройка и гаражи.

Российские оккупанты пытались нанести повторный удар и запустили еще один беспилотник со взрывчаткой. Спасателям удалось вовремя заметить дрон и спрятаться.

"А еще - во время тушения одного из пожаров спасатели увидели испуганного хвостатого. Пес лежал под скамейкой и дрожал от взрывов, наблюдая как пожарные тушат огонь. Только ребята ликвидировали пожар, он вылез из своего тайника, подошел к спасателям и дал себя почесать. Видимо таким образом хотел поблагодарить за их мужественную работу", - говорится в сообщении.

  • Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня
    Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня фото: ГСЧС
  • Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня
    Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня фото: ГСЧС
  • Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня
    Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня фото: ГСЧС
  • Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня
    Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня фото: ГСЧС
  • Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня
    Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня фото: ГСЧС
  • Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня
    Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня фото: ГСЧС
  • Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня
    Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня фото: ГСЧС
  • Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня
    Российские оккупанты ударили по Херсону 26 июня фото: ГСЧС

Впоследствии стало известно о том, что во время тушения одного из пожаров после удара по другому адресу, россияне нанесли повторный удар. В гаражном кооперативе под повторный обстрел попали спасатели.

В результате атаки были ранены двое спасателей и поврежден пожарный автомобиль. Спасателей в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Ситуация в Херсонской области - последние новости по теме

Напомним, 3 июня российские СМИ начали распространять информацию о том, что Киев якобы готовит "провокации" в Херсоне. Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал жителей Херсона без острой необходимости не выходить на улицы. Он отметил, что именно оккупанты являются единственной угрозой для горожан.

Также 1 июня, на временно оккупированном левом берегу Херсонской области произошел прилет. "Прилетело" по месту базирования российских оккупантов.

Как сообщал Главред, подразделения ВСУ смогли расширить плацдарм под Крынками в Херсонской области, сообщил военный аналитик Александр Коваленко. Он подчеркнул, что оккупантам не удается выбить оттуда украинских бойцов.

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