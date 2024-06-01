УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

На оккупированной Херсонщине "прилетело" по оккупантам: начался пожар, есть детонация

Руслана Заклинская
1 июня 2024, 22:42
267
На месте прилета на оккупированном левобережье Херсонщины слышны звуки детонации и виден сильный пожар.
На оккупированной Херсонщине 'прилетело' по оккупантам: начался пожар, есть детонация
В оккупированной Малокаховке сильный пожар / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

В субботу, 1 июня, на временно оккупированном левом берегу Херсонской области произошел прилет. "Прилетело" по месту базирования российских оккупантов. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, удар был нанесен по оккупантам в населенном пункте Малокаховка. Местные сообщают, что на месте прилета - сильный пожар.

"МалоКаховка. Прилет по базированию оккупантов. Сообщают о детонации и сильном пожаре", - написал Андрющенко.

видео дня
На оккупированной Херсонщине 'прилетело' по оккупантам: начался пожар, есть детонация
Место прилета на Херсонщине / Фото: t.me/andriyshTime

Взрывы в России - последние новости

Напомним, в среду, 29 мая, во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы, после которых над городом поднялся большой столб дыма. Вероятно, на месте взрыва находились российские военные.

Также вечером 27 мая в оккупированном Луганске и Московской области РФ произошли взрывы. По словам главы Луганской ОГА Сергея Лысогора, прилет произошел "в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода" Также подтверждена атака БПЛА на Московскую область.

Как сообщал Главред, в ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы из-за атаки беспилотников вблизи Геленджика, где расположен дворец Владимира Путина. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что целью были якобы "гражданские объекты".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Левый берег Херсонская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

ДнепроГЭС в критическом состоянии, производить электричество невозможно - ОВА

ДнепроГЭС в критическом состоянии, производить электричество невозможно - ОВА

23:55 Украина
Украина под влиянием сильной магнитной бури: когда ждать новый шторм

Украина под влиянием сильной магнитной бури: когда ждать новый шторм

23:42 Синоптик
На оккупированной Херсонщине "прилетело" по оккупантам: начался пожар, есть детонация

На оккупированной Херсонщине "прилетело" по оккупантам: начался пожар, есть детонация

22:42 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря 14875

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

Белый открытый гроб, муж и дети: как прощались с Анастасией Заворотнюк 12932

Белый открытый гроб, муж и дети: как прощались с Анастасией Заворотнюк

Муж присел и плакал: Анастасию Заворотнюк похоронили 5431

Муж присел и плакал: Анастасию Заворотнюк похоронили

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине 4843

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

Последние новости

23:55

ДнепроГЭС в критическом состоянии, производить электричество невозможно - ОВА

23:42

Украина под влиянием сильной магнитной бури: когда ждать новый шторм

22:42

На оккупированной Херсонщине "прилетело" по оккупантам: начался пожар, есть детонация

22:02

Какой сигнал посылает коллективный Запад Кремлю?мнение

21:51

В окрестностях Волчанска идут жесткие бои: в ВСУ рассказали о ситуации на Харьковщине

Войска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – ГорбачВойска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – Горбач
21:19

Много пострадавших и разрушения: РФ сбросила авиабомбы на детский садикФото

21:18

Шикарная Пугачева показала романтическую прогулку с Галкиным на яхте

20:35

Оружие, санкции и удары по РФ: Зеленский встретился с конгрессменами США в Сингапуре

20:23

Не долго музыка играла: нова пассия Мурата Началджиоглу намекнула на расставание

Реклама
20:02

Графики отключения света 2 июня: в какие часы электроэнергию не будут выключать

19:32

Стоимость выросла на 13%: Украине взлетели цены на самый популярный салатный овощ

19:23

Удары ATACMS по России: эксперт рассказал, сколько ракет США могут дать УкраинеВидео

19:13

Какие области "разжарит" до +30, а где будут лить дожди: предупреждение от синоптиков

18:57

Европа отправит войска в Украину: британский полковник назвал главное условие

18:28

"Перемирие" без вывода войск только развяжет руки РФ: Кислица сделал громкое заявление

18:12

"Кто-то боится": Зеленский высказался о мужчинах, которые не хотят воевать

17:53

Переброска западных войск в Украину: назван вероятный сценарий и сроки

17:36

"Никто сдаваться не собирается": эксперт сказал, что будут делать войска НАТО в Украине

17:09

Что нужно для прибытия западных войск в Украину: эксперт рассказал подробности

16:45

Зеленский сделал громкое заявление о помощи от США: "Идет медленно, ее мало"

Реклама
16:29

"Заморозка - это медленная оккупация": Зеленский назвал последствия паузы в войне

16:28

Муж присел и плакал: Анастасию Заворотнюк похоронилиВидео

16:16

Вашему урожаю будут завидовать все: чем подкормить перец в июне - советВидео

15:54

Что нельзя делать, чтобы не потерять много денег: строгие приметы дня

15:51

"Хочет быть лузером": Зеленский жестко ответил на "мирное" предложение Трампа

15:36

Гороскоп на июнь-2024 от Влада Росса для всех знаков: кого накроет волна счастьяЭксклюзив

15:19

Обновление данных в ТЦК и штрафы: что нужно знать военнообязанным женщинам

14:55

Какие кусты посадить вместо забора: названы шесть самых эффектных кустарников

14:52

Десятки ракет и дронов: майор назвал цели массированного удара РФ по Украине

14:40

Зеленский прибыл в Сингапур: названа цель визита

14:26

Белый открытый гроб, муж и дети: как прощались с Анастасией ЗаворотнюкВидео

14:19

Оккупанты обстреляли две украинские ГЭС: известны масштабы последствий

14:06

Для Украины будет плохим знаком введение западных войск: эксперт назвал причинуВидео

13:48

ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян: у РФ максимальные потери с начала войны

13:17

Графики отключения света увеличились на час: ситуация в регионах Украины

13:11

Что надеть, чтобы не было видно живота: стилист раскрыла хитрые трюки с одеждойВидео

12:53

Оккупанты продвинулись в двух областях: в DeepState назвали "горячие" направления

12:17

3 простейших способа, как избавиться от слизней на грядках: проблема исчезнет навсегдаВидео

11:58

"Это провал РФ": в Белом доме отреагировали на наступление оккупантов в Харькове

11:57

Люблю: Сумская обратилась к своей "московской" дочери

Реклама
11:40

Арбузы будут огромными, сладкими и сочными: что положить в лунку при посадкеВидео

11:40

"Сумасшедшие в Кремле": Зеленский назвал цели массированного удара РФ по Украине

11:00

"Я уверен, что Украина может победить": генсек НАТО дал позитивный прогноз по войне

10:25

Была моей опорой: в семье Барака Обамы случилось горе

10:20

Лучше, чем удары по НПЗ: эксперт назвал болевую точку врага, которую атакуют ВСУ

10:08

Гороскоп на июнь 2024: перед Весами откроются большие возможности и придут деньгиВидео

09:35

Две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ: в ДТЭК рассказали детали

09:27

Гороскоп на завтра 2 июня: Стрельцам - карьерный рост, Овнам - жизнь всколыхнут перемены

09:04

Ракетный удар по Украине: в ВСУ сказали, чем атаковал враг и сколько целей сбито

08:53

Гороскоп на июнь 2024 для Дев: названы даты значимых событий в первый месяц летаВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять