На оккупированной Херсонщине 'прилетело' по оккупантам: начался пожар, есть детонация

На месте прилета на оккупированном левобережье Херсонщины слышны звуки детонации и виден сильный пожар.

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В оккупированной Малокаховке сильный пожар / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

В субботу, 1 июня, на временно оккупированном левом берегу Херсонской области произошел прилет. "Прилетело" по месту базирования российских оккупантов. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, удар был нанесен по оккупантам в населенном пункте Малокаховка. Местные сообщают, что на месте прилета - сильный пожар.

"МалоКаховка. Прилет по базированию оккупантов. Сообщают о детонации и сильном пожаре", - написал Андрющенко. видео дня

Место прилета на Херсонщине / Фото: t.me/andriyshTime

Взрывы в России - последние новости

Напомним, в среду, 29 мая, во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы, после которых над городом поднялся большой столб дыма. Вероятно, на месте взрыва находились российские военные.

Также вечером 27 мая в оккупированном Луганске и Московской области РФ произошли взрывы. По словам главы Луганской ОГА Сергея Лысогора, прилет произошел "в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода" Также подтверждена атака БПЛА на Московскую область.

Как сообщал Главред, в ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы из-за атаки беспилотников вблизи Геленджика, где расположен дворец Владимира Путина. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что целью были якобы "гражданские объекты".

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