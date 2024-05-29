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В оккупированном Донецке произошел мощный "прилет": на городом поднялся слоб дыма

Руслана Заклинская
29 мая 2024, 19:13обновлено 29 мая, 20:27
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В городе поднялся большой столб дыма, по предварительным данным, есть пострадавшие.
В оккупированном Донецке произошел мощный 'прилет': на городом поднялся слоб дыма
В Донецке прогремел мощный взрыв / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В среду, 29 мая, во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. Над городом поднялся большой столб дыма. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Кадры "прилета" и дыма над городом распространили местные телеграмм-каналы. Взрывы произошли в Киевском районе Донецка. Местные говорят, что прилетело в сторону Путиловки.

По предварительным данным, есть пострадавшие, однако их количество пока не известно. Сейчас оккупационная "власть" не комментирует эту информацию.

видео дня

Вероятно, на месте попадания в Донецке находились российские военные.

"Прикинь, сколько там было военных?" - прокомментировали местные взрыв.

Смотрите видео прилета в Донецке:

В оккупированном Донецке произошел мощный 'прилет': на городом поднялся слоб дыма

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, вечером 27 мая в оккупированном Луганске и Московской области РФ произошли взрывы. По словам главы Луганской ОГА Сергея Лысогора, прилет произошел "в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода" Также подтверждена атака БПЛА на Московскую область.

Также в ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы из-за атаки беспилотников вблизи Геленджика, где расположен дворец Владимира Путина. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что целью были якобы "гражданские объекты".

Как сообщал Главред,26 мая дрон ГУР пролетел рекордные 1800 километров и атаковал РЛС дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

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