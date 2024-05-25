В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: оккупанты жалуются на атаку

Взрывы прогремели в Евпатории, также громко было в Уютном, где находит военная база российских оккупантов.

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В оккупированном Крыму - ракетная опасность / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН, Радио Свобода

В субботу, 25 мая, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы слышали в Евпатории и Севастополе. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

В Красноперекопском районе местные жаловались на два взрыва, в то же время в Джанкое гудит сирена.

По словам местных в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

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Также в Севастополе приостановили движение морского и наземного общественного транспорта. Оккупанты жаловались на ракетный удар по оккупированному полуострову, а также на угрозу налета беспилотников.

Впоследствии российские источники сообщили о работе противовоздушной обороны в районе Евпатории и Черноморского. Российские захватчики утверждали, что произошло по меньшей мере четыре "прихода" ракет.

"По Евпатории куда-то едут машины скорой помощи и пожарные, а в Уютном, где военная часть, было громко", - сообщил "Крымский ветер".

Что такое "хлопок" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (прежде всего - газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ регулярно начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, вероятно, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решил скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов. Потому что на украинском растение "хлОпок" называется "хлопок". "Хлопок сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Взрывы в Крыму - новости по теме

Напомним, партизанское движение "Атеш" сообщало, что в городе Алушта во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы - был поражен узел связи российских оккупантов.

Во временно оккупированном Крыму в ночь на воскресенье, 19 мая, также прогремели взрывы. В российском Минобороны говорили, якобы ночью Россия была атакована 60 беспилотниками, а на Крым якобы летело 9 ракет ATACMS.

17 мая, Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины совместно проводили операцию во временно оккупированном Крыму. Целью атаки были корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ, но из-за работы российских ПВО и РЭБ были поражены и другие объекты.

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