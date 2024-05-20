Таких больше нет: Плетенчук рассказал о серьезной потере врага в Крыму

Флот страны-агрессора России продолжает уменьшаться. В частности, утром 20 мая руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что есть вероятность, что Черноморский флот врага в Крыму, потерял последнего носителя крылатых ракет.
Он также рассказал, что было поражено в порту Севастополя и какие потери понес Черноморский флот России.
"Было поражено, пожалуй, весь личный состав. Однако по состоянию на сейчас происходит верификация остальной информации. Но, конечно, есть такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет", - отметил Плетенчук.видео дня
Однако он отметил, что пока эта информация еще не подтверждена, поэтому стоит дождаться официального подтверждения.
Добавим, что по словам Плетенчука, говоря о "последнем" носителе он имел в виду последний тот, который находился в Крыму.
Отметим, что, вероятно, речь идет о ракетном корабле оккупантов "Циркон". Россияне жаловались, что 19 мая был нанесен ракетный удар по малому ракетному кораблю проекта 22800 "Циклон" в порту оккупированного Севастополя.
Отмечалось, что судно российского флота было поражено ракетами ATACMS. В результате удара погибли 6 военнослужащих, еще 11 - пострадали. Однако пока эта информация нуждается в подтверждении.
Черноморский флот России
Краснознамённый Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Чёрном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа.
Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск.
В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров.
По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.
Удары по кораблям России - последние новости:
Напомним, 19 мая, во время ночного обстрела в Севастополе горел на 13-м причале один корабль врага.
Украина в течение года использования морских дронов Magura V5 нанесла существенный ущерб российскому флоту в Черном море. Из-за ударов дронов ЧФ РФ потерял 500 миллионов долларов.
Силы обороны Украины загнали российский Черноморский флот в тактический тупик. Военные корабли страны-агрессора не могут покинуть акваторию Черного моря и остаются "в роли жертвы".
Читайте также:
- "Солдат выскребают отовсюду": РФ отправляет на войну в Украину Тихоокеанский флот
- Названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения
- В НАТО предложили радикальные меры борьбы с российским флотом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред