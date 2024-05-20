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Таких больше нет: Плетенчук рассказал о серьезной потере врага в Крыму

Мария Николишин
20 мая 2024, 10:59обновлено 20 мая, 11:42
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Сейчас эта информация еще не подтверждена, поэтому стоит дождаться официального подтверждения, сказал Плетенчук.
Таких больше нет: Плетенчук рассказал о серьезной потере врага в Крыму
Черноморский флот врага в Крыму, вероятно, потерял последнего носителя крылатых ракет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Флот страны-агрессора России продолжает уменьшаться. В частности, утром 20 мая руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что есть вероятность, что Черноморский флот врага в Крыму, потерял последнего носителя крылатых ракет.

Он также рассказал, что было поражено в порту Севастополя и какие потери понес Черноморский флот России.

"Было поражено, пожалуй, весь личный состав. Однако по состоянию на сейчас происходит верификация остальной информации. Но, конечно, есть такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет", - отметил Плетенчук.

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Однако он отметил, что пока эта информация еще не подтверждена, поэтому стоит дождаться официального подтверждения.

Добавим, что по словам Плетенчука, говоря о "последнем" носителе он имел в виду последний тот, который находился в Крыму.

Отметим, что, вероятно, речь идет о ракетном корабле оккупантов "Циркон". Россияне жаловались, что 19 мая был нанесен ракетный удар по малому ракетному кораблю проекта 22800 "Циклон" в порту оккупированного Севастополя.

Отмечалось, что судно российского флота было поражено ракетами ATACMS. В результате удара погибли 6 военнослужащих, еще 11 - пострадали. Однако пока эта информация нуждается в подтверждении.

Черноморский флот России

Краснознамённый Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Чёрном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа.

Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск.

В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров.

По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Удары по кораблям России - последние новости:

Напомним, 19 мая, во время ночного обстрела в Севастополе горел на 13-м причале один корабль врага.

Украина в течение года использования морских дронов Magura V5 нанесла существенный ущерб российскому флоту в Черном море. Из-за ударов дронов ЧФ РФ потерял 500 миллионов долларов.

Силы обороны Украины загнали российский Черноморский флот в тактический тупик. Военные корабли страны-агрессора не могут покинуть акваторию Черного моря и остаются "в роли жертвы".

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