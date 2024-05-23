В Крыму уничтожили последнего носителя 'Калибров': разведка Британии назвала последствия

В министерстве обороны Великобритании сообщили, что в ночь на 19 мая российский ракетный корабль "Циклон" и был потоплен в результате украинского удара по порту временно оккупированного Севастополя.
Разведка Британии "почти наверняка" убеждена в поражении российского ракетоносителя и сообщили, что атака включала комбинацию беспилотных летательных аппаратов и ракет ATACMS, почти наверняка привела к затоплению корвета "Циклон" класса "Каракурт".
Это судно является одним из четырех российских кораблей проекта "Каракурт", которое вооружено крылатыми ракетами "Калибр". Два из этих судов, вероятно, были переведены в Каспийское море для безопасного завершения ходовых испытаний после ряда успешных украинских атак. Четвертое судно ранее получило серьезные повреждения во время украинского удара в ноябре 2023 года.
"Хотя это вряд ли существенно изменит то влияние, которое Черноморский флот РФ имеет на украинские операции, этот случай подчеркивает продолжающуюся опасность для российских сил, задействованных в Крыму и Черном море, и продолжение успехов Украины в осуществлении скоординированных ударов", - считают в разведке.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Напомним, что 19 мая украинские военные уничтожили российский корабль "Ковровец". Силы обороны Украины сообщили об успешном уничтожении морского тральщика Черноморского флота страны-агрессора России.
Стали известны новые детали удара дальнобойными ракетами ATACMS по российскому кораблю в Севастополе. Морской тральщик "Ковровец" - это судно проекта 266-М одной из бригад россиян. Таких кораблей было около шести штук.
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