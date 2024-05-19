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Украина достигает успехов по Крыму: Ходжес раскрыл хлесткие маневры ВСУ

Андрей Ганчук
19 мая 2024, 20:46
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Российским оккупантам на Крымском полуострове негде прятать свои штабы, авиацию, логистику и военно-морские объекты, сказал генерал США Бен Ходжес.
Ходжес, Крым
Украина делает Крым непригодным для российских войск - Ходжес / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, GoogleMaps

Армия Украины своими ударами по военным объектам российских оккупантов в захваченном Крыму делает полуостров непригодной для врага территорией. Россиянам там негде прятать свои военные объекты. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

В своем аккаунте в Х он сказал о том, что действия украинских войск делают Крым непригодной для оккупантов местностью в плане сохранения своих военных объектов.

"Украина делает Крым непригодным для российских войск, лишив Россию возможности использовать решающую местность в войне. На этом полуострове, который по размеру равен штату Массачусетс, россиянам негде прятать свои штабы, логистику, авиацию, военно-морские объекты", - подчеркнул Бен Ходжес.

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Удары Украины по войскам РФ в Крыму – свежие новости по теме:

17 мая ГУР и СБУ атаковали Черноморский флот РФ в Крыму и военные объекты россиян в Новороссийске воздушными и надводными дронами, сообщала Украинская правда со ссылкой на свои источники. В Севастополе временно не работала электроподстанция, а в Новороссийске раздавались взрывы на территории нефтебазы.

Россияне 19 мая обвинили Украину в атаке территории РФ и оккупированного Крыма. У оккупантов заявили, что полуостров был атакован 9 ракетами ATACMS, а по объектам в России были нанесены удары 60 беспилотниками.

В Британии призвали Германию дать Украине Taurus и разрешить бить ими по Крыму. В Лондоне напомнили, что Крымский полуостров – территория Украины, которую захватила Россия.

Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

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ВСУ войска России Бен Ходжес новости Крыма война России и Украины
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