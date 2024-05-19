Украина достигает успехов по Крыму: Ходжес раскрыл хлесткие маневры ВСУ

Армия Украины своими ударами по военным объектам российских оккупантов в захваченном Крыму делает полуостров непригодной для врага территорией. Россиянам там негде прятать свои военные объекты. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
В своем аккаунте в Х он сказал о том, что действия украинских войск делают Крым непригодной для оккупантов местностью в плане сохранения своих военных объектов.
"Украина делает Крым непригодным для российских войск, лишив Россию возможности использовать решающую местность в войне. На этом полуострове, который по размеру равен штату Массачусетс, россиянам негде прятать свои штабы, логистику, авиацию, военно-морские объекты", - подчеркнул Бен Ходжес.видео дня
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17 мая ГУР и СБУ атаковали Черноморский флот РФ в Крыму и военные объекты россиян в Новороссийске воздушными и надводными дронами, сообщала Украинская правда со ссылкой на свои источники. В Севастополе временно не работала электроподстанция, а в Новороссийске раздавались взрывы на территории нефтебазы.
Россияне 19 мая обвинили Украину в атаке территории РФ и оккупированного Крыма. У оккупантов заявили, что полуостров был атакован 9 ракетами ATACMS, а по объектам в России были нанесены удары 60 беспилотниками.
В Британии призвали Германию дать Украине Taurus и разрешить бить ими по Крыму. В Лондоне напомнили, что Крымский полуостров – территория Украины, которую захватила Россия.
Кто такой Бен Ходжес
Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.
В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.
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