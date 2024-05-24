Там работали американские ракеты: в WSJ раскрыли детали ночных взрывов в Крыму

Крым - привлекательная цель для атак, поскольку там расположено множество стационарных военных объектов, таких как аэродромы и порты.

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Украина ударила американскими ракетами дальнего радиуса действия ATACMS по Алуште / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с видео

В городе Алушта во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы. Теперь стало известно, что Украина ударила американскими ракетами дальнего радиуса действия ATACMS по узлу связи российских сил ПВО в оккупированной Алуште, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя украинских оборонных ведомств.

"Пока Украина пытается сдержать российские войска на северном и восточном фронтах, ATACMS позволяет угрожать российским объектам в Крыму, сосредоточившись на системах ПВО, реактивных истребителях и военных кораблях", - пишут журналисты.

Также сообщается, что в апреле Украина использовала более дальнобойный вариант ATACMS для удара по аэродрому. Тогда было уничтожено несколько современных российских пусковых установок и радаров ПВО. На прошлой неделе под удар попал другой аэродром в Крыму.

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"На этой неделе был нанесен удар по порту Севастополя, сообщалось о повреждении военного корабля. Оккупационные власти Крыма заявили, что той ночью российская ПВО сбила девять ракет ATACMS", - пишет издание.

Бывший офицер Корпуса морской пехоты США Марк Кансиан считает, что Украина может сосредоточиться на глубоких ударах, пытаясь восстановить личный состав перед возможным контрнаступлением в следующем году.

"Крым - привлекательная цель для таких атак, поскольку там расположено множество стационарных военных объектов, таких как аэродромы и порты, которые нелегко замаскировать или рассредоточить. Я не думаю, что они смогут отрезать полуостров, но они могут заставить Крым чувствовать себя некомфортно", - говорит Кансиан.

Ракета ATACMS - главные характеристики / Инфографика Главреда

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

Удары Украины по войскам РФ в Крыму - последние новости

Напомним, партизанское движение "Атеш" сообщало, что в городе Алушта во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы - был поражен узел связи российских оккупантов.

Во временно оккупированном Крыму в ночь на воскресенье, 19 мая, также прогремели взрывы. В российском Минобороны говорили, якобы ночью Россия была атакована 60 беспилотниками, а на Крым якобы летело 9 ракет ATACMS.

17 мая, Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины совместно проводили операцию во временно оккупированном Крыму. Целью атаки были корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ, но из-за работы российских ПВО и РЭБ были поражены и другие объекты.

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