Там работали американские ракеты: в WSJ раскрыли детали ночных взрывов в Крыму

В городе Алушта во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы. Теперь стало известно, что Украина ударила американскими ракетами дальнего радиуса действия ATACMS по узлу связи российских сил ПВО в оккупированной Алуште, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя украинских оборонных ведомств.
"Пока Украина пытается сдержать российские войска на северном и восточном фронтах, ATACMS позволяет угрожать российским объектам в Крыму, сосредоточившись на системах ПВО, реактивных истребителях и военных кораблях", - пишут журналисты.
Также сообщается, что в апреле Украина использовала более дальнобойный вариант ATACMS для удара по аэродрому. Тогда было уничтожено несколько современных российских пусковых установок и радаров ПВО. На прошлой неделе под удар попал другой аэродром в Крыму.
"На этой неделе был нанесен удар по порту Севастополя, сообщалось о повреждении военного корабля. Оккупационные власти Крыма заявили, что той ночью российская ПВО сбила девять ракет ATACMS", - пишет издание.
Бывший офицер Корпуса морской пехоты США Марк Кансиан считает, что Украина может сосредоточиться на глубоких ударах, пытаясь восстановить личный состав перед возможным контрнаступлением в следующем году.
"Крым - привлекательная цель для таких атак, поскольку там расположено множество стационарных военных объектов, таких как аэродромы и порты, которые нелегко замаскировать или рассредоточить. Я не думаю, что они смогут отрезать полуостров, но они могут заставить Крым чувствовать себя некомфортно", - говорит Кансиан.
Что такое ATACMS
ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.
ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.
Удары Украины по войскам РФ в Крыму - последние новости
Напомним, партизанское движение "Атеш" сообщало, что в городе Алушта во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы - был поражен узел связи российских оккупантов.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на воскресенье, 19 мая, также прогремели взрывы. В российском Минобороны говорили, якобы ночью Россия была атакована 60 беспилотниками, а на Крым якобы летело 9 ракет ATACMS.
17 мая, Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины совместно проводили операцию во временно оккупированном Крыму. Целью атаки были корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ, но из-за работы российских ПВО и РЭБ были поражены и другие объекты.
Читайте также:
- Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму
- Атаки украинских дронов на Крым и Россию становятся интереснее
- Ракеты Taurus и удары по Крыму: в Британии сделали заявление и обратились к ФРГ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред