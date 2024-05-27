Дроны атаковали 'дворец Путина' в Геленджике: новые детали ночных взрывов в РФ

В результате атаки дронами, вероятно, были поражены виноградник и винодельня, находящиеся непосредственно на территории известного дворца Путина в Геленджике.

https://glavred.info/ukraine/drony-atakovali-dvorec-putina-v-gelendzhike-novye-detali-nochnyh-vzryvov-v-rf-10568291.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали объекты возле "дворца Путина" / Коллаж Главред, фото: facebook.com/alburov, 93 ОМБр Холодный Яр

В ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы. Беспилотники атаковали объекты вблизи российского Геленджика, где находится дворец российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет "Радио свобода".

Губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что целью беспилотников были якобы "гражданские объекты" в Геленджике. В результате атаки в селе Криница обломки повредили недостроенный дом, а в хуторе Джанхот беспилотный летательный аппарат упал на деревья.

Он также отметил, что все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) якобы были обезврежены силами противовоздушной обороны (ПВО).

видео дня

Министерство обороны России ранее сообщало, что в Краснодарском крае ночью были уничтожены 4 украинских беспилотника.

В то же время Telegram-канал NEXTA Live отмечает, что целью атаки дронов в Краснодарском крае мог быть дворец Путина в Геленджике.

"В Кринице расположены виноградники и винодельня, которая может принадлежать к резиденции российского диктатора", - говорится в сообщении.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по резиденции Путина - взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 января 2024 года во время атаки беспилотников на нефтебазу в Ленинградской области России, дроны пролетели над резиденцией российского президента Владимира Путина в Валдае.

27 мая Губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил о ночной атаке дронов, в результате которой в городе Ливны произошли падения двух беспилотных летательных аппаратов на территорию нефтебазы.

Беспилотник Главного управления разведки Министерства обороны Украины 26 мая пролетел рекордные 1800 километров и совершил атаку на радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред