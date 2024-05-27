УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дроны атаковали "дворец Путина" в Геленджике: новые детали ночных взрывов в РФ

Юрий Берендий
27 мая 2024, 15:42обновлено 27 мая, 16:32
552
В результате атаки дронами, вероятно, были поражены виноградник и винодельня, находящиеся непосредственно на территории известного дворца Путина в Геленджике.
Дроны атаковали 'дворец Путина' в Геленджике: новые детали ночных взрывов в РФ
Дроны атаковали объекты возле "дворца Путина" / Коллаж Главред, фото: facebook.com/alburov, 93 ОМБр Холодный Яр

В ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы. Беспилотники атаковали объекты вблизи российского Геленджика, где находится дворец российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет "Радио свобода".

Губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что целью беспилотников были якобы "гражданские объекты" в Геленджике. В результате атаки в селе Криница обломки повредили недостроенный дом, а в хуторе Джанхот беспилотный летательный аппарат упал на деревья.

Он также отметил, что все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) якобы были обезврежены силами противовоздушной обороны (ПВО).

видео дня

Министерство обороны России ранее сообщало, что в Краснодарском крае ночью были уничтожены 4 украинских беспилотника.

В то же время Telegram-канал NEXTA Live отмечает, что целью атаки дронов в Краснодарском крае мог быть дворец Путина в Геленджике.

"В Кринице расположены виноградники и винодельня, которая может принадлежать к резиденции российского диктатора", - говорится в сообщении.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по резиденции Путина - взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 января 2024 года во время атаки беспилотников на нефтебазу в Ленинградской области России, дроны пролетели над резиденцией российского президента Владимира Путина в Валдае.

27 мая Губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил о ночной атаке дронов, в результате которой в городе Ливны произошли падения двух беспилотных летательных аппаратов на территорию нефтебазы.

Беспилотник Главного управления разведки Министерства обороны Украины 26 мая пролетел рекордные 1800 километров и совершил атаку на радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Россия взрыв
Реклама

Главное за день

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

17:15 Украина
Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

17:00 Украина
Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

16:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Нет Олега Винника : вскрылась правда о сбежавшем артисте 12931

"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера 9425

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность 3645

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

Чего добилась Россия терактом в Харькове 3094

Чего добилась Россия терактом в Харькове

Последние новости

17:27

Вся больница Белгорода в "трехсотых": СМИ показали реальную цену мясных штурмов РФ

17:15

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

17:15

Можно ли запитать ноутбук от повербанка: как получить энергию и не угробить гаджет

17:00

Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

16:48

Ростову приготовиться: ВСУ мощно ударили по аэродрому с оккупантами - Андрющенко

Путину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - ЧерникПутину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - Черник
16:38

Жена Романа Сасанчина пожаловалась на кризис в браке с певцом: "Дикая ненависть"

16:33

5 строгих запретов: что категорически нельзя делать 28 мая

16:23

Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

16:11

Крымский мост надо "уподводнить": Черник сказал, сколько для этого нужно ATACMS

Реклама
16:02

Две системы Patriot защитят Харьков: Зеленский назвал главную проблему на фронте

15:56

Новый церковный календарь на июнь 2024: даты всех праздников

15:42

Дроны атаковали "дворец Путина" в Геленджике: новые детали ночных взрывов в РФ

15:28

Заметить ошибку за 5 секунд смогут единицы: сложная загадка для сообразительных

15:24

"Нам всем очень больно": Светлана Тарабарова сообщила про горе в семье

15:23

В США расстреляли попуярного молодого актера

15:17

Угроза наступления РФ на севере: враг забрасывает ДРГ и обстреливает две области

15:12

Финансовый гороскоп на июнь: Девам - отдавать долги, Ракам - расходы

15:04

Военный эксперт пояснил, побоится ли Запад массово поставлять Киеву ATACMS и Taurus

14:58

Когда Украина получит первые снаряды в рамках инициативы Чехии: в МИД назвали месяц

14:20

"Трудно без семьи": Тодоренко бросила детей и страдает по этому поводу

Реклама
14:13

Есть эффективное применение: почему хитрые дачники никогда не выбрасывают кофейную гущу

14:11

Когда военнообязанные должны повторно обновить данные: объяснение Минобороны

13:50

Зеленский прибыл в Испанию и раскрыл детали предстоящих переговоров: что известно

13:47

У разведенной Камалии психологические проблемы - что происходит с певицей

13:23

Отправка войск НАТО в Украину: Столтенберг сделал решительное заявление

13:19

НАТО нужно две недели, чтобы помочь Польши или Румынии в случае атаки РФ - Ходжес

13:13

РФ имеет силы для наступления на новом направлении: комбат раскрыл возможности врага

12:33

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами

12:24

Я пытаюсь выжить: сильно похудевшая голливудская актриса рассказала о проблемах со здоровьем

12:15

НАТО может закрыть небо над Западом Украины: СМИ раскрыли детали

12:08

"Метастазы пошли": жена Игоря Николаева рассказала о горе в их семье

12:01

Украинцам могут чаще выключать свет: почему новые тарифы усложнят ситуацию

11:59

Тоня Матвиенко призналась, что просила у Вакарчука после смерти мамы

11:50

Что Путин сказал Шольцу накануне вторжения в Украину: канцлер раскрыл подробности

11:40

Перешли в наступление и выбили оккупантов: ВСУ продвинулись вперед на Харьковщине - ISW

11:07

Церковный праздник 28 мая: что категорически запрещено делать на святого Никиту

11:07

Путинист Евгений Петросян вышел в люди с новой спутницей - детали

11:01

Тонны пыли из Азии и жара: синоптики предупредили украинцев о переменчивой погоде

11:01

Огромная цифра: Шольц назвал ежемесячные потери РФ в войне против Украины

10:58

Россияне захватили около 60% Красногоровки: в Bild назвали села, которые потеряли ВСУ

Реклама
10:39

Гороскоп на июнь 2024: Водолеям - страсть, Тельцам - трансформация

10:33

РФ проводит диверсии по всей Европе: хочет остановить поставки оружия Украине - NYT

10:31

Испания выделит Украине беспрецедентный пакет помощи на 1,1 млрд евро: что в него войдет

10:19

Китайский гороскоп на завтра 28 мая: Крысам - несчастный случай, Быки - будьте осторожны

10:19

РФ наращивает силы на Запорожье: перебрасывает десятки единиц военной техникиВидео

10:02

Как с помощью "Оберіга" будут искать уклонистов: в ТЦК рассказали подробности

09:30

Дрон ГУР пролетел рекордное расстояние и атаковал вражескую РЛС в Орске – СМИ

09:24

"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

09:00

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

08:58

Удары по России западным оружием: премьер Мелони озвучила позицию Италии

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять