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Угроза наступления РФ на севере: враг забрасывает ДРГ и обстреливает две области

Алексей Тесля
27 мая 2024, 15:17
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Россияне пытаются рассредоточиться, чтобы не попасть под удары Сил обороны, рассказал Вадим Мисник.
Угроза наступления РФ на севере: враг забрасывает ДРГ и обстреливает две области
Враг концентрирует силы на севере / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, Міноборони РФ

Российские оккупанты продолжают попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп, а также обстреливают районы вдоль всей границы Сумской и Черниговской областей, сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник.

"Явной концентрации на конкретном участке, что является одним из признаков подготовки наступательных действий там, не фиксируется. Кроме того, рядом с границами нет такой группировки, которая может быть готова для осуществления масштабных наступательных действий врагом. Эти силы сейчас рассредоточены", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Представитель Сил обороны пояснил, что украинские военные ведут наблюдение за узловыми железнодорожными станциями в приграничных районах РФ, куда могут прибывать эшелоны с техникой, личным составом и где может быть сосредоточение войск противника.

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Мисник добавил, что россияне пытаются рассредоточиться, чтобы не попасть под удары Сил обороны. Но как только вражеские подразделения и их средства появляются рядом с границей, они уничтожаются.

Угроза наступления РФ на Сумщине - последние новости по теме

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

Позднее Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине. Он пояснил, что россияне с самого начала планировали операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области, однако ситуация пока что им не позволила приступить к активным действиям.

Напомним, в ВСУ предупредили о подготовке атаки РФ. Только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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