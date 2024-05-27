Когда Украина получит первые снаряды в рамках инициативы Чехии: в МИД назвали месяц

Прага концентрируется на выполнении соглашений, которые уже заключены и оплачены, заявил Ян Липавский.

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Чехия готовит к отправке первые снаряды / Колаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ua.depositphotos.com, facebook.com/ukroboronprom

Украина получит первые снаряды, закупленные в рамках чешской инициативы, уже в июне. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС, пишет FREEДОМ.

"Я думаю, что в июне первые снаряды физически будут на территории Украины, они помогут защитить суверенитет Украины от российского вторжения", - заявил политик.

Липавский отметил, что сейчас Чехия концентрируется на выполнении тех соглашений, которые были заключены и оплачены.

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"Мы благодарны за каждый евро, каждый доллар, который был направлен на эту чешскую инициативу по боеприпасам", - подчеркнул он.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Инициатива Чехии - 1,5 миллиона снарядов для Украины

Напомним, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел 800 тысяч снарядов для Вооруженных Сил Украины. Однако для доставки этих снарядов в Украину необходимо дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, немецкое правительство предоставило "трехзначную миллионную сумму" на закупку боеприпасов для Украины.

Также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешская инициатива может обеспечить Украину 1,5 миллионами снарядов для артиллерии. Это вдвое больше, чем изначально объявлялось.

Кроме этого, Чехия может доставить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов для Украины в течение года, сообщил премьер-министр Чехии Петр ФиалаЧитайте также:

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