Удары на 100 километров: Rheinmetall передаст Украине дальнобойные снаряды

Rheinmetall планирует предоставить Украине сотни тысяч боеприпасов, говорит Армин Паппергер.

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ВСУ передадут дальнобойные снаряды / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Дальнобойные артиллерийские снаряды дальностью до 100 километров передаст Украине немецкий оборонный концерн Rheinmetall.

С таким заявлением выступил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Немецкий концерн планирует предоставить Украине сотни тысяч боеприпасов, среди которых будут и дальнобойные прототипы, сообщил он в ходе мероприятия в Индустриальном клубе Дюссельдорфа.

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"Артиллерия меняет правила (на поле боя - ред.)", - подчеркнул гендиректор Rheinmetall Паппергер.

Какие снаряды могут получить ВСУ

Как уточняет профильный портал Defense Express, вероятно, речь идет о прототипе дальнобойного артиллерийского снаряда 155 калибра под названием Vulcano.

Отмечается, что еще в прошлом году было известно, что Германия передает ВСУ лазерные подсветители для версии Vulcano, способной лететь на 70 километров.

Дефицит снарядов в ВСУ: последние новости по теме

Напомним, что Украина может остаться без ракет для ПВО. В отчете ISW говорится, что задержки с финансированием и поставками оружия странами Запада могут привести к существенному дефициту украинских зенитных ракет. Это позволит оккупантам более агрессивно бомбить украинские города.

Саммит ЕС не согласует покупку оружия Украиной за счет российских денег. Идея использования доходов от арестованных российских денежных средств в пользу Украины пользуется широкой поддержкой среди правительств стран ЕС. Но все же для отдельных государств этот вопрос является крайне острым.

Эксперты считают, что нехватку боеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м. Украина может не выдержать давления армии РФ, несмотря на всю мотивацию своих защитников. Все из-за дефицита боеприпасов, считает немецкое издание Der Spiegel.

Что такое артиллерийские снаряды? Артиллерийский снаряд – основной элемент артиллерийского выстрела, предназначенный для поражения целей. Снаряд характеризуется мощностью взрыва, дальнобойностью, безопасностью при стрельбе, стойкостью при хранении, пишет Википедия.

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