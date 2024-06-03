Возможны 'страшные провокации со смертями': власти предупредили херсонцев

Днем, 3 июня, пропагандистские СМИ начали распространять информацию о том, что Киев якобы готовит "провокации" в Херсоне. Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин отреагировал на эти циничные сообщения врага и призвал жителей Херсона без острой необходимости не выходить на улицы.
"Россияне распространяют очередное ИПСО о том, что якобы в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей". Но именно российские оккупанты уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают херсонцев, бьют по гражданским объектам. Поэтому очевидно, что единственная угроза для горожан - это российские военные. И именно от них сейчас можно ожидать страшных провокаций", - сказал он.
Прокудин также предостерег херсонцев и отметил, что провокации со стороны россиян могут произойти в любой момент.
"Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам. И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих родных!", - подчеркнул чиновник.
Александр Прокудин рассказал об очередном ИПСО врага - видео
Кто такой Александр Прокудин?
Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.
Ситуация в Херсоне - последние новости
Напомним, в субботу, 1 июня, на временно оккупированном левом берегу Херсонской области произошел прилет. "Прилетело" по месту базирования российских оккупантов.
Также известно, что российские оккупанты оттягивают артиллерию и часть пехоты с левого берега Херсонщины. Враг перебрасывает эти силы на Харьковское направление.
Кроме того, Вооруженные силы Украины освободили остров Нестрига, расположенный в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.
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