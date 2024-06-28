Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

Стали известны подробности удара по российскому Центру космического слежения и связи в захваченном РФ Крыму.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram медийной площадки Сил обороны Military Media Center, координируемой Минобороны Украины.
Об ударе по Центру космического слежения и связи РФ в Крыму говорится в сводке успешных действий Сил обороны за неделю 22−28 июня.
При этом уточняется, что пораженный Центр в Крыму — важная военная составляющая в системе спутниковой связи и навигации для страны-агрессора.
Кроме того, за неделю украинские воины уничтожили:
- вражеский зенитно-ракетный комплекс Оса;
- штурмовой самолет Су-25;
- две БМ-21 Град.
Что известно о Military Media Center
Медийная площадка Сил обороны, которая координируется Минобороны Украины, развернула деятельность в августе 2022 года. В своей деятельности MMC обеспечивает продвижение единой информационной политики по отражению вооруженной агрессии РФ. На это направлена общая информационная работа всех коммуникационных подразделений силовых ведомств Украины. MMC взаимодействует с представителями коммуникационных подразделений Министерства обороны, Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки и другими представителями Сил обороны, сообщает Минобороны.
При этом отмечается первый случай уничтожения российского FPV-дрона с помощью пушки Bushmaster на БМП Bradley.
Взрывы в Крыму - последние новости по теме
В захваченном РФ Крыму в ночь на 24 июня прогремели новые взрывы. Их отчетливо слышали местные жители в районе Евпатории. Около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве.
Стало известно, что ВСУ в ходе атаки на Крым, вероятно, поразили центр космического слежения. Это грозит "отрезать" захватчикам часть их отлаженной сети космической связи. До оккупации Крыма там размещался Национальный центр управления и испытаний космических средств.
Ранее оккупанты 23 июня попали по пляжу в Севастополе снарядами ЗРК "Панцирь". Тем временем ATACMS, как признаются пропагандисты, накрыли тайный объект Черноморского флота.
По подсчетам ВСУ, за май и июнь Россия потеряла в Крыму около 15 систем ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.
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