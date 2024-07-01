Враг бьет оттуда по Харькову: дроны устроили блекаут в двух областях РФ, детали

Без света осталось около 90% Белгородской области – причиной назвали "внешнее влияние на энергообъект", отметили в Министерстве энергетики Украины.

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Без света до 90% Белгородской области - российские СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Белгород и Белгородская область на 90% остались без света по причине атаки дронов и детонации самодельных взрывных устройств на подстанции. В такой ситуации отключили электроэнергию и в нескольких районах Воронежской области.

Как сообщает Министерство энергетики Украины, помимо блекаута, жителей Белгорода и области 1 июля также ждут проблемы с транспортом. Сбои ожидаются из-за отключения света.

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Проблемы со светом и в Воронежской области

Российские СМИ утверждают, что электроснабжения нет и в четырех районах Воронежской области – Лискинском, Острожском, Кантемировском и Каменском.

"Об отмене ограничения будет сообщено дополнительно. Энергетики продолжают работать в особом режиме", - подчеркивается в сообщении.

Атаки РФ на Харьков из Белгородской области и Воронежа – что об этом известно:

Российские оккупанты систематически обстреливают Харьков ракетами из Белгородской области и проводят наземные операции в приграничье Харьковщины. Несколько недель назад после того, как на Западе разрешили Украине применять иностранное оружие по территории РФ, HIMARS атаковал на Белгородчине две установки С-400, которые оккупанты, вероятно, используют, как и С-300, для ударов по Харькову и области.

С аэродрома Балтимор в Воронеже взлетели российские Су-34, которые нанесли удар по эпицентру в Харькове. В результате ударов погибли люди, есть пострадавшие. Военный эксперт Сергей Ауслендер считает, что Украина могла бы ударить по этому военному аэродрому ракетами ATACMS, но США запрещают использовать настолько дальнобойные вооружения по территории РФ.

Кто такой Сергей Ауслендер Сергей Ауслендер – израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках.

Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов – война в Израиле, война России и Украины.

Примечательно, по данным The Washington Post, российские оккупанты упустили в Белгородской области по меньшей мере 38 бомб. Большинство из них не взорвались.

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