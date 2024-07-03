ГУР уничтожило десяток единиц техники оккупантов: появились яркие кадры

Бойцы Генерального управления разведки уничтожают технику оккупантов с помощью fpv-дронов и показывают эффектное видео.

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Боец ГУР и кадры из видео / коллаж: Главред фото: НикВести, БукИнфо, скриншот из видео

Бойцы ГУР МО Украины спецподразделения "Кабул 9" показали на видео, как они уничтожают вражескую технику и логистику оккупантов. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в своем Telegram-канале 3 июля.

"Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" на фронте за сутки испепелили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники московитов", - говорится в сообщении ведомства. видео дня

Сообщение ГУР / фото: скриншот из видео ГУР МОУ в Telegram

Также в ГУР сообщили, что бойцы достаточно успешно работают, применяя fpv-дроны и поражают не только военную технику оккупантов, но и личный состав.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Как ВСУ уничтожают врага с помощью дронов

Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.

Напомним, ранее, 22-28 июня Украина нанесла удары по российскому Центру космического слежения и связи в захваченном РФ Крыму.

В ночь на 30 июня в четырех регионах страны-агрессора России сообщили о якобы атаке беспилотников. Местные жители и власти Брянской, Белгородской, Липецкой и Курской областей подняли шум в сети из-за взрывов, разрушений и исчезновения света.

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