Где на фронте за минувшие сутки было наиболее горячо

На Покровском направлении за сутки было больше всего боевых столкновений ВСУ с оккупантами.

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На Покровском направлении произошло больше всего боевых столкновений / коллаж: Главред фото: УНИАН

На фронте за минувшие сутки произошло 141 боевое столкновение Вооруженных сил Украины против российских захватчиков. Наиболее горячим является Покровское направление, где россияне постоянно проводят штурмы и пытаются выбить украинских защитников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов, с применением 51 ракеты, 62 авиационных удара (суммарно сбросил 84 КАБа), совершил более 4000 обстрелов, 94 из них - из реактивных систем залпового огня", - написали в сообщении Генштаба.

Больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении - 43. Противник вел штурмовые действия возле населенных пунктов Тимофеевка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Карловка и Уманское Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

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Возросло количество вражеских атак и на Купянском направлении. Возле населенных пунктов Берестового, Песчаного и Стельмаховки велись ожесточенные бои.

Война РФ против Украины / Инфографика Главреда

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Богдановки, Григорьевки, Белой Горы, Андреевки, Веселого и Часового Яра Донецкой области.

Также по сообщениям Генштаба, ВСУ продолжают сдерживать врага на Кураховском, Ореховском, Гуляйпольском, Времовском, Краматорском и Северском направлении.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

В ВСУ сообщили, что враг сохраняет военное присутствие в Сумской и Черниговской области. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Война России против Украины

Напомним, украинские силы восстановили ранее утраченные позициив городе Часов Яр Донецкой области, а российские оккупационные войска продвинулись недалеко от Донецка.

Также мы сообщали, что в стране-агрессоре РФ произошла массированная атака беспилотных летательных аппаратов в ночь на вторник, 9 июля.

Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.

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