Силы обороны Украины восстановили позиции на востоке: в ISW назвали направление

Украинские силы восстановили ранее утраченные позиции в городе Часов Яр Донецкой области, а российские оккупационные войска продвинулись недалеко от Донецка.

Как говорится в сообщении Института изучения войны (ISW), напряженные бои продолжались около Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, возле Спорного, Раздолевки и Веселого.

Уточняется, что украинские защитники недавно продвинулись в городе Часов Яр. Опубликованные 8 юля геолокационные снимки свидетельствуют, что подразделения Сил обороны продвинулись вдоль улицы Олега Кошевого в западной части микрорайона "Канал".

В сообщении подчеркивается, что бои продолжались в городе Часов Яр в микрорайоне "Канал", а также возле Богдановки, Калиновки и Григорьевки, Андреевки, Клещиевки и около Белой Горы.

В то же время российские оккупанты недавно продвинулись к юго-западу от Донецка. Геолокационные снимки говорят о том, что захватчики продвинулись к западу от Сладкого.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.