Силы обороны Украины восстановили позиции на востоке: в ISW назвали направление

Бои продолжаются в городе Часов Яр в микрорайоне "Канал", сообщает Институт изучения войны.

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Украинские силы восстановили ранее утраченные позиции в городе Часов Яр Донецкой области, а российские оккупационные войска продвинулись недалеко от Донецка.

Как говорится в сообщении Института изучения войны (ISW), напряженные бои продолжались около Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, возле Спорного, Раздолевки и Веселого.

Уточняется, что украинские защитники недавно продвинулись в городе Часов Яр. Опубликованные 8 юля геолокационные снимки свидетельствуют, что подразделения Сил обороны продвинулись вдоль улицы Олега Кошевого в западной части микрорайона "Канал".

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В сообщении подчеркивается, что бои продолжались в городе Часов Яр в микрорайоне "Канал", а также возле Богдановки, Калиновки и Григорьевки, Андреевки, Клещиевки и около Белой Горы.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

В то же время российские оккупанты недавно продвинулись к юго-западу от Донецка. Геолокационные снимки говорят о том, что захватчики продвинулись к западу от Сладкого.

/ understandingwar.org

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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Ранее в ВСУ назвали новую цель РФ после Часового Яра. Российские оккупанты захватить микрорайон "Новый" в городе Часов Яр Донецкой области, при этом они буквально стерли его с лица земли.

Напомним, ранее подполковник рассказал о новой тактике россиян на востоке. Оккупанты проводят механизированные штурмы, а также атаки небольшими группами.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

/ Главред

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