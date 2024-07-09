РФ массированно атаковали дроны: взорвана нефтебаза, горит подстанция

В результате атаки дронов загорелись энергетические объекты в Волгоградской и Ростовской областях.

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В РФ дроны атаковали нефтебазу / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В стране-агрессоре РФ произошла массированная атака беспилотных летательных аппаратов в ночь на вторник, 9 июля.

В результате атаки дронов загорелась нефтебаза в Волгоградской области, а также подстанция в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Astra.

Уточняется, что несколько БПЛА атаковали нефтебазу в городе Калач-на-Дону. При этом публикуется видео удара.

видео дня

Как заявляют местные власти, атака силами ПВО была якобы "пресечена", но в результате якобы падения обломков оба объекта загорелись. Нефтебазу до сих пор тушат.

Тем временем в аэропорту Волгограда ограничили прием самолетов и отправку после атаки беспилотников.

Кроме того, в поселке Генеральское Ростовской области в результате атаки беспилотника горит подстанция.

Смотрите видео - РФ атаковали беспилотники:

/ Скриншот

Уточняется, что по данным минобороны РФ, сразу 5 российских областей подверглись атакам БПЛА этой ночью. По данным МО РФ, сбиты 38 БПЛА, из них 21 — над Ростовской областью, 7 над Курской, 5 над Астраханской, 3 над Белгородской, 2 над Воронежской.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Удары дронов по российским оккупантам - последние новости

Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.

Напомним, ранее, 22-28 июня Украина нанесла удары по российскому Центру космического слежения и связи в захваченном РФ Крыму.

В ночь на 30 июня в четырех регионах страны-агрессора России сообщили о якобы атаке беспилотников. Местные жители и власти Брянской, Белгородской, Липецкой и Курской областей подняли шум в сети из-за взрывов, разрушений и исчезновения света.

/ Главред

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