'Серьезный вызов': офицер ВСУ раскрыл новую тактику ракетных ударов РФ

Украине нужно ПВО разных уровней, начиная от борьбы с базовыми угрозами, говорит Андрей Крамаров.

https://glavred.info/ukraine/sereznyy-vyzov-oficer-vsu-raskryl-novuyu-taktiku-raketnyh-udarov-rf-10579367.html Ссылка скопирована

Украине могут передать новые средства ПВО / колаж: Главред, фото: Twitter Резнік, Міноборони РФ

Во время саммита НАТО могут быть приняты решения о передаче Украине дополнительных средств ПВО для защиты аэродромов и других стратегических объектов, заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

"Нам нужны средства ПВО абсолютно разных уровней, начиная от недорогих ракет, которые способны работать по таким целям и высотам (у нас такие системы в принципе есть, но в небольшом количестве). Эта проблема известна, такими средствами нужно постоянно насыщать. Это также должно быть постоянное боевое дежурство, патрулирование и достаточное количество боекомплекта", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что еще одной проблемой являются мощности российского военно-промышленного комплекса и его возможность по изготовлению и применению крылатых ракет различных типов.

видео дня

"Это и стратегические ракеты авиационного базирования, такие как Х-101, "Калибр", которые имеют большие дальности, оперативно-тактические ракетные комплексы с баллистическими ракетами, такие как "Искандер-М", а также корейские KN-23. То есть нужно ПВО разных уровней, начиная от борьбы с базовыми угрозами, потому что стрелять по ним ракетами от Patriot, наверное, у всего цивилизованного мира денег не хватит", - отметил он.

Собеседник подчеркнул, что необходимо продолжать искать в современных технологиях эффективные средства противодействия, а также обеспечить уже имеющиеся у ЗРК достаточным количеством боекомплекта.

"Тем более, что сейчас у россиян новая тактика. Если раньше они вели массированные ночные обстрелы по два-три дня подряд, то сейчас мы видим, что они вроде и не таким большим количеством, но удары наносят круглосуточно. И за сутки это бывает по 30-40 целей, которые нужно сбивать, что является серьезным вызовом", - добавил Крамаров.

Кто такой Андрей Крамаров Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.



В прошлом - сотрудник банковской сферы.

Военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

Великобритания также передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

В то же время, Греция не собирается поставлять Украине ни ЗРК С-300, ни Patriot, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

/ Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред