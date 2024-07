Окончание войны с уничтожением государственности: в ISW назвали план Путина

Российский диктатор Владимир Путин связывает свое заявление об "окончательном" прекращении войны с уничтожением украинской государственности. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля Путин заявил, что соглашение между РФ и Украиной не должно приводить к временному прекращению огня, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться. Зато Россия якобы выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта.

Однако в ISW считают, что сейчас Путин не желает принимать ничего, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности. Об этом говорят его замечания и требования.

В Институте изучения войны подчеркивают, что Путин не остановится на этом, поскольку предполагаемые границы так называемой "Новороссии" оспариваются среди российских ультранационалистов, а диктатор РФ и Кремль регулярно указывали, что они имеют целью территориальное завоевание за пределами административных границ четырех областей.

Аналитики добавляют, что капитуляцию Украины Путин использовал бы для своей другой цели - свержения демократически избранного правительства Украины и замены его пророссийским правительством и политической системой на свой вкус.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.