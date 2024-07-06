Окончание войны с уничтожением государственности: в ISW назвали план Путина

Сейчас Путин не желает принимать ничего, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности, отмечают в ISW.

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Путин хочет уничтожения украинской государственности / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад", скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин связывает свое заявление об "окончательном" прекращении войны с уничтожением украинской государственности. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля Путин заявил, что соглашение между РФ и Украиной не должно приводить к временному прекращению огня, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться. Зато Россия якобы выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта.

Однако в ISW считают, что сейчас Путин не желает принимать ничего, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности. Об этом говорят его замечания и требования.

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"Путин в качестве предварительного условия для завершения войны требовал полного вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, над которыми РФ не имеет полного контроля. Кроме того, он требовал признать российскую оккупацию", - напомнили эксперты.

В Институте изучения войны подчеркивают, что Путин не остановится на этом, поскольку предполагаемые границы так называемой "Новороссии" оспариваются среди российских ультранационалистов, а диктатор РФ и Кремль регулярно указывали, что они имеют целью территориальное завоевание за пределами административных границ четырех областей.

Аналитики добавляют, что капитуляцию Украины Путин использовал бы для своей другой цели - свержения демократически избранного правительства Украины и замены его пророссийским правительством и политической системой на свой вкус.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Заявления Путина о войне в Украине - что известно

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выступил с циничным заявлением о завершении войны против Украины и захотел, чтобы Украина вывела собственные войска из 4 областей. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

На закрытой коллегии Минобороны РФ российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупационной армии уже в ближайшие дни продвинуться не только на Торецком направлении и захватить город Часов Яр, но и в перспективе выйти на границы всей Донецкой области.

Российский диктатор Владимир Путин отвергает любые переговорные возможности по прекращению огня и уже неприкрыто требует фактической капитуляции Украины. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 4 июля.

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