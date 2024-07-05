"РФ будет вынуждена это принять": в ОП назвали 3 инструмента, чтобы закончить войну

У Украины есть четкое понимание финала этой войны. Но для этого нужны инструменты принуждения, отмечает Подоляк.

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В ОП назвали 3 инструмента, чтобы закончить войну/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скрин

Для того, чтобы война в Украине завершилась, нужны три важных инструмента, которые могут обеспечить нашему государству международные партнеры - военная помощь, снятие всех остаточных запретов на удары по территории страны-агрессора России, экономические санкции и изоляция.

Украина настаивает на том, чтобы эти инструменты принуждения были использованы между первым и вторым Саммитами мира в полном объеме. Об этом заявил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 Канал.

"Относительно саммита (второго Саммита мира - ред.) и будет ли кто-то там будет из России. Украина четко фиксирует, что у нас есть понимание этой войны, понимание финала этой войны, конкретная дорожная карта. Мы понимаем, что эта война должна закончиться, потому что не может же война длиться 100 лет. Но для этого нужны инструменты принуждения. Украина настаивает, чтобы эти инструменты принуждения были использованы между первым и вторым саммитом в полном объеме. Это военная помощь, снятие всех остаточных запретов на удары по территории России, экономические санкции, изоляция", - подчеркнул Подоляк. видео дня

Он отметил, что эти три инструмента очень важны, и если их будут использовать в полном объеме, то Россия будет вынуждена принять другие правила финала этой войны.

Также Подоляк предполагает, что в РФ могут произойти определенные революционные процессы. По его словам, в некоторых субъектах страны-агрессора уже заметна предреволюционная ситуация.

"В России же не такие простые процессы, как всем кажется. Россия сегодня не является монолитной страной. Понятно, что она в ожидании, скажем, определенных революционных процессов. Всё, что мы видели в Махачкале, в Дербенте, говорит о том, что там абсолютно предреволюционная ситуация", - сказал он.

Советник главы Офиса президента отметил, что как только будут нанесены масштабируемые удары по линии фронта, мы увидим совсем другие внутриэлитные отношения в России.

"Мы увидим исчезновение определенных представителей, которые сегодня доминируют в информационном пространстве. И наоборот - появятся какие-то другие персонажи. Возможно, эти другие персонажи будут реалистичнее смотреть на то, что происходит в войне, и реалистичнее воспринимать будущее России, где она уже не будет неоимперией, которая может диктовать какие-то правила", - сказал Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой опасности. Он отметил, что РФ сосредоточит кулак и начнет еще одно вторжение. Российские оккупанты могут использовать прекращение огня для того, чтобы накопить технику на оккупированных территориях и снова напасть.

Также Зеленский заявил, что вполне возможно заставить Россию закончить войну в этом году. Зеленский также высказал свое видение, при каких условиях помощь для Украины не будет уменьшена.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов описал одну из главных проблем Кремля и отметил, что Путин боится социального взрыва в РФ. Человеческий ресурс в РФ еще есть, но Путин боится его задействовать, ведь если сейчас в России объявят жесткую волну мобилизации, это может спровоцировать социальный взрыв.

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