"РФ сосредоточит кулак и начнет еще одно вторжение": Зеленский заявил о новой опасности

Российские оккупанты могут использовать прекращение огня для того, чтобы накопить технику на оккупированных территориях и снова напасть.

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Зеленский сделал заявление о новой опасности/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скрин

Страна-агрессор Россия может использовать прекращение огня для того, чтобы накопить технику на оккупированных территориях, а затем обвинить Украину в нарушении договоренностей и после этого начать новое вторжение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. По его словам, российские оккупанты могут использовать прекращение огня в свою пользу. Поэтому, в случае достижения таких договоренностей, они должны быть очень четкими.

"Прекращение огня - там должен также быть четкий план. Мы должны понимать, что Россия не будет использовать прекращение огня для того, чтобы просто накапливать технику на нашей территории, которую они оккупировали, потому что мы их не будем останавливать ударами, теми или иными. То есть они могут просто сосредоточить сильный кулак, после этого обвинить нас, как это уже было, что мы нарушили прекращение огня, и начать еще одно вторжение", - отметил Зеленский. видео дня

Если новое вторжение будет таким же, как было в начале 2022 года, то для Украины это будет очень сложно. Зеленский напомнил, что тогда - более двух лет назад - РФ накапливала технику, в том числе и на территории Беларуси и при этом врала, что это якобы только военные учения.

"Это очень важно. Я не хочу неприятности для своего государства. Мы и так в войне. Дать преимущество России сегодня - это просто невозможно. Нам нужно быть умными. И важно снова - кто за это будет нести ответственность, кроме украинцев, [которые платят - ред.], своей жизнью? Какая страна?", - сказал глава Украинского государства.

Он отметил, что о прекращении огня договориться просто, а вот удержать его - трудно.

"Это очень просто договориться о прекращении огня, и очень сложно его удержать, очень сложно потом будет найти тех, кто будет отвечать, почему прекращение огня было сорвано и так далее", - сказал он.

Издание Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Возможно ли прекращение огня в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что представитель ЕС Жозеп Боррель заговорил о прекращении огня в Украине. В ЕС рассматривают прекращение огня лишь при условии ликвидации вражеского режима на временно подконтрольных РФ территориях Украины. Об условиях Путина речь не идет, подчеркнул он.

Во время визита в Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в начале июля он, в частности, предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. Орбан считает, что если сделать паузу и прекратить огонь, то это поможет ускорить темп переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.

В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня. Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что любое государство, которое имеет влияние или играет определенную роль, должно приложить максимум усилий, чтобы обеспечить полный выход российских войск с территории Украины.

"Мы и НАТО четко заявили, что здесь на самом деле есть только одно решение: Российская Федерация просто должна выйти с территории Украины", - сказал Патель, комментируя последние заявления премьера Венгрии.

В ОП разнесли "примитивный" план Орбана по прекращению огня. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение Орбана о прекращении огня в Украине и назвал его примитивным. При этом он напомнил заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что даже в случае начала переговорного процесса страна-агрессор не остановит удары по территории Украины.

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