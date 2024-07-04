УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"РФ сосредоточит кулак и начнет еще одно вторжение": Зеленский заявил о новой опасности

Алёна Воронина
4 июля 2024, 12:25
109
Российские оккупанты могут использовать прекращение огня для того, чтобы накопить технику на оккупированных территориях и снова напасть.
Владимир Зеленский, украинские военные, Владимир Путин
Зеленский сделал заявление о новой опасности/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скрин

Страна-агрессор Россия может использовать прекращение огня для того, чтобы накопить технику на оккупированных территориях, а затем обвинить Украину в нарушении договоренностей и после этого начать новое вторжение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. По его словам, российские оккупанты могут использовать прекращение огня в свою пользу. Поэтому, в случае достижения таких договоренностей, они должны быть очень четкими.

"Прекращение огня - там должен также быть четкий план. Мы должны понимать, что Россия не будет использовать прекращение огня для того, чтобы просто накапливать технику на нашей территории, которую они оккупировали, потому что мы их не будем останавливать ударами, теми или иными. То есть они могут просто сосредоточить сильный кулак, после этого обвинить нас, как это уже было, что мы нарушили прекращение огня, и начать еще одно вторжение", - отметил Зеленский.

видео дня

Если новое вторжение будет таким же, как было в начале 2022 года, то для Украины это будет очень сложно. Зеленский напомнил, что тогда - более двух лет назад - РФ накапливала технику, в том числе и на территории Беларуси и при этом врала, что это якобы только военные учения.

"Это очень важно. Я не хочу неприятности для своего государства. Мы и так в войне. Дать преимущество России сегодня - это просто невозможно. Нам нужно быть умными. И важно снова - кто за это будет нести ответственность, кроме украинцев, [которые платят - ред.], своей жизнью? Какая страна?", - сказал глава Украинского государства.

Он отметил, что о прекращении огня договориться просто, а вот удержать его - трудно.

"Это очень просто договориться о прекращении огня, и очень сложно его удержать, очень сложно потом будет найти тех, кто будет отвечать, почему прекращение огня было сорвано и так далее", - сказал он.

Издание Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Возможно ли прекращение огня в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что представитель ЕС Жозеп Боррель заговорил о прекращении огня в Украине. В ЕС рассматривают прекращение огня лишь при условии ликвидации вражеского режима на временно подконтрольных РФ территориях Украины. Об условиях Путина речь не идет, подчеркнул он.

Во время визита в Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в начале июля он, в частности, предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. Орбан считает, что если сделать паузу и прекратить огонь, то это поможет ускорить темп переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.

В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня. Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что любое государство, которое имеет влияние или играет определенную роль, должно приложить максимум усилий, чтобы обеспечить полный выход российских войск с территории Украины.

"Мы и НАТО четко заявили, что здесь на самом деле есть только одно решение: Российская Федерация просто должна выйти с территории Украины", - сказал Патель, комментируя последние заявления премьера Венгрии.

В ОП разнесли "примитивный" план Орбана по прекращению огня. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение Орбана о прекращении огня в Украине и назвал его примитивным. При этом он напомнил заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что даже в случае начала переговорного процесса страна-агрессор не остановит удары по территории Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России режим прекращения огня
Реклама

Главное за день

"РФ сосредоточит кулак и начнет еще одно вторжение": Зеленский заявил о новой опасности

"РФ сосредоточит кулак и начнет еще одно вторжение": Зеленский заявил о новой опасности

12:25 Украина
Выборы в США и война в Украине: почему Трамп не так страшен, как его малюют

Выборы в США и война в Украине: почему Трамп не так страшен, как его малюют

12:00 Мнения
"Большая угроза": КНДР может помочь армии РФ тайно пробираться к позициям ВСУ - Жданов

"Большая угроза": КНДР может помочь армии РФ тайно пробираться к позициям ВСУ - Жданов

11:32 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как в воду канули: куда исчезли воробьи с улиц городов - проблема серьезная 16547

Как в воду канули: куда исчезли воробьи с улиц городов - проблема серьезная

Россия хлопнула дверью и покинула ОБСЕ: что это значит 5269

Россия хлопнула дверью и покинула ОБСЕ: что это значит

Продолжаются уличные бои : РФ начала наступление на новом направлении - боец ВСУ 2403

"Продолжаются уличные бои": РФ начала наступление на новом направлении - боец ВСУ

Что можно подключить к генератору 3 квт: приборы, которые нужны нам каждый день 2315

Что можно подключить к генератору 3 квт: приборы, которые нужны нам каждый день

Последние новости

12:45

Проверки газовых счетчиков: при каком из нарушений "голубое топливо" отключат

12:25

"РФ сосредоточит кулак и начнет еще одно вторжение": Зеленский заявил о новой опасности

12:11

В Украине начинается учебный год на месяц раньше: в чем причина

12:03

Российские военные быстро заканчиваются - Жданов ответил почему

12:00

Выборы в США и война в Украине: почему Трамп не так страшен, как его малюютмнение

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
11:59

Отправит ли Ким Чен Ын войска в Украину: Жданов раскрыл сценарий нападения

11:57

Парижские каникулы: Потап отправился на отдых с сыном

11:46

Ким Чен Ын может предоставить Путину десятки тысяч человек: Жданов оценил риски

11:42

Мобилизация в Украине: кого могут исключить с военного учета - юристы сделали список

Реклама
11:32

"Большая угроза": КНДР может помочь армии РФ тайно пробираться к позициям ВСУ - Жданов

11:31

"Находится в доме престарелых": российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле

11:12

Россияне прорвались вперед на Харьковщине: в ISW рассказали об изменениях на фронте

11:10

В Украине резко уменьшается число пенсионеров: что стряслось

11:07

"Позиции ВСУ были разрушены": детали отхода защитников из микрорайона "Канал" в Часовом Яру

10:51

У звезды Бриллиантовой руки обнаружили рак

10:47

Зеленский сделал заявление об участии Путина в следующем Саммите мира

10:45

Китайский гороскоп на завтра 5 июля: Тигры - избегайте сахара, Собакам - счастливый день

10:44

Зачем француженки хранят чайный пакетик в сумочке

10:28

Украину накроет беспощадная жара до +41°: синоптик назвал опасные даты

09:55

Церковный праздник 4 июля: что нельзя делать на святого Андрея

Реклама
09:52

Вера Брежнева решила сменить профессию - детали

09:51

На Черниговщине было попадание "Шахеда", тысячи потребителей без света: что известно

09:38

Байден ответил, будет ли баллотироваться после провала на дебатах с Трампом

09:16

Ненавидят эти запахи: эксперт назвал лучшие способы, чтобы избавиться от комаров

09:09

В Госдепе США раскрыли, что предложат Украине на саммите НАТО в Вашингтоне

09:05

Что будет, если смешать моющее средство для мытья посуды с солью

08:55

Украина готовит новые бригады для наступления ВСУ: в ISW раскрыли нехватку оружия

08:51

Гороскоп на завтра 5 июля: Девы получат важный совет, Ракам - тревога

08:47

На фоне онкологии: что случилось между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

08:34

Как ускорить интернет на мобильном телефоне: способ, о котором мало кто знает

08:14

Пропагандист Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским, в ОП опровергли

08:10

Путин хочет расколоть украинское общество и устроить новую ловушкумнение

08:00

Предательница Таисия Повалия еле выжила - что случилось

07:31

Армия РФ оккупировала два села на Донбассе и расширила фронт на Харьковщине - Deep State

06:47

Киев атаковали дроны: все "Шахеды" сбиты на подступах к столице

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти самолет

05:30

Страну накрыл почти 7-балльный шторм: магнитная буря сильно затягивается

04:35

Как можно сохранить вишню на зиму: уникальный грузинский рецептВидео

03:45

Только гений найдет ошибку на рисунке за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных

03:10

Удар РФ по аэродрому в Миргороде: эксперт указал на важную деталь

Реклама
02:40

Имеют аллергию на самые распространенные продукты: что не стоит давать собакам

02:20

"Заплатил высокую цену": Капранов назвал виновного в смерти брата-близнеца

01:30

Перемирие и новый формат переговоров с РФ: эксперт назвал вероятных посредников

00:03

На грани развода: российский шоумен сообщил о проблемах Пугачевой и Галкина

03 июля, среда
23:40

"Нам нужно разойтись": Маша Ефросинина рассказала о судьбоносном разговоре с мужем

23:37

Вытанцую этого мальчика: Чмерковский с женой на 9 месяце показал зажигательные танцыВидео

23:16

РФ попытается наварить "мангалы" на корабли для защиты от ударов: что известно

23:13

Послал ветерана на протезах: в Одессе мужчина прибежал с извинениями и снова оскандалилсяВидео

23:09

УЗИ и ребенок: Эктор Хименес Браво заинтриговал однозначным фото

22:37

Ударит рекордная температура до +40: синоптик предупредила об опасной погоде

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять