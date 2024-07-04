Ким Чен Ын может предоставить Путину десятки тысяч человек: Жданов оценил риски

Глава КНДР пугает Южную Корею и готовится к войне, поэтому не может отдать РФ все, что у него есть.

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Ким Чен Ын уже отдал РФ около шести миллионов снарядов / Коллаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил риск того, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын может не ограничиться инженерными частями, а отправит в Украину и другие подразделения своих войск.

"Я очень в этом сомневаюсь. Если Ким Чен Ын будет раздавать войска налево и направо, просядет его политический вес. Ведь он пугает Южную Корею и готовится к войне", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Военный эксперт напомнил, что Кие Чен Ын и так уже отдал около шести миллионов снарядов, больше половины из них – это миномётные мины, а остальное – снаряды 122-го и 152-го калибров.

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"Но запасы КНДР не бесконечны. На то, чтобы произвести такое количество мин и снарядов и снова заложить на склады, тоже понадобится время А чем тогда Ким Чен Ын будет воевать с Южной Кореей?", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По словам Жданова, Ким Чен Ын может предоставить Путину десятки тысяч человек.

"Численность армии КНДР (людей в строю) – это плюс-минус миллион. Также 4,7 миллиона человек в резерве. И это без тотальной мобилизации, это резерв первой очереди. А так, в Северной Корее служат все: и женщины, и мужчины. Так что Ким Чен Ын может предоставить Путину очень много солдат из числа резерва, плюс специалистов действующей армии, то есть это могут быть десятки тысяч человек", - сказал военный эксперт.

Будут ли войска КНДР принимать участие в войне

Аналитики Института изучения войны считают, что страна-агрессор Россия, похоже, стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с Советским Союзом, включая Северную Корею и Вьетнам, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка.

При этом аналитики ISW пока не видит сообщений, свидетельствующих о том, что северокорейские военнослужащие намерены участвовать в боевых действиях в Украине. В то же время Ким Чен Ын отправит инженерные войска в Украину.

Прямая северокорейская инженерная поддержка может высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта и способствовать российским усилиям по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на оккупированной территории Украины.

Представитель Пентагона, генерал-майор Пэт Райдер заявил: если глава КНДР Ким Чен Ын отправит свои войска в Украину, чтобы они воевали на стороне страны-агрессора РФ, то они превратятся в "пушечное мясо".

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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