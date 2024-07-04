На Черниговщине было попадание 'Шахеда', тысячи потребителей без света: что известно

В Черниговской области вражеский дрон-камикадзе "Шахед" попал в объект инфраструктуры.
В результате попадания почти 6 тысяч потребителей остались без электроэнергии. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram.
Он отметил, что воздушная тревога в области этой ночью продолжалась более 5 часов.
"К сожалению, вражеский шахед попал в один из объектов области. На сейчас без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением", - отметил глава ОГА.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары оккупантов по Украине ракетами и дронами - последние новости
Напомним, 3 июля во время атаки РФ были взрывы в Днепре. В результате удара по Днепру было трое погибших и 18 раненых.
Также 3 июля РФ атаковала Кривой Рог баллистикой. Россияне дважды атаковали Кривой Рог с применением баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма, в Совете обороны города подтвердили взрывы.
Напомним, в ночь на 4 июля Киев атаковали дроны - все "Шахеды" были сбиты на подступах к столице. К Киеву беспилотники приближались волнами и с разных направлений.
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