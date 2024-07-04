Украина готовит новые бригады для наступления ВСУ: в ISW раскрыли нехватку оружия

Украина не имеет времени и гибкости, чтобы ждать западной помощи по безопасности для оснащения новых подразделений.

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Украина готовит новые бригады для наступления / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 33 отдельная механизированная бригада

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Украина решает свои кадровые проблемы и формирует новые бригады, но запоздалые и недостаточные поставки западного вооружения, скорее всего, не позволят оснастить все эти новые бригады.

"Своевременная и надлежащая западная помощь по безопасности продолжает оставаться решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе украинские силы смогут перехватить инициативу на поле боя и осуществить операционно значимые контрнаступательные операции в будущем", - говорится в отчете ISW.

В ISW напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 3 июля в интервью агентству Bloomberg заявил, что украинские войска имеют лучшие позиции с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и что способность Украины осуществить будущую контрнаступательную операцию зависит от оснащения бригад тяжелой техникой, такой как боевые механизированные машины, бронетранспортеры, танки и тяжелая артиллерия.

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Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Аналитики объяснили, что Украина не имеет времени и гибкости, чтобы ждать западную помощь по безопасности для оснащения новых подразделений.

Кроме того, по данным экспертов ISW, российские войска пытаются заставить Украину выделить личный состав и материально-технические средства для текущих оборонительных операций и не дать Украине накопить решающее количество личного состава и ресурсов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что российские оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ. Известно, что оккупанты якобы через тоннель наладили поставки боеприпасов, оружия и продовольствия своим штурмовым отрядам. Однако от Генштаба ВСУ пока нет подтверждения этой истории.

ВСУуспешно взорвали целую колонну РФ на "дороге смерти" под Угледаром. Усилиями ВСУ российским захватчикам продолжает не везти на Угледарском направлении. Бойцы 72 бригады "Черных запорожцев" обнаружили и взорвали целую колонну оккупантов, которая выдвинулась на штурм позиций защитников.

Армия РФ начала наступление на новом направлении. По словам военного, россиянами удалось частично провалить оборону ВСУ только в Юрьевке, где враг находится уже не один день. Однако, Иевлев отмечает, что россияне не контролируют Юрьевку полностью, там продолжаются бои.

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