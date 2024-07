Украина готовит новые бригады для наступления ВСУ: в ISW раскрыли нехватку оружия

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Украина решает свои кадровые проблемы и формирует новые бригады, но запоздалые и недостаточные поставки западного вооружения, скорее всего, не позволят оснастить все эти новые бригады.

В ISW напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 3 июля в интервью агентству Bloomberg заявил, что украинские войска имеют лучшие позиции с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и что способность Украины осуществить будущую контрнаступательную операцию зависит от оснащения бригад тяжелой техникой, такой как боевые механизированные машины, бронетранспортеры, танки и тяжелая артиллерия.

Аналитики объяснили, что Украина не имеет времени и гибкости, чтобы ждать западную помощь по безопасности для оснащения новых подразделений.

Кроме того, по данным экспертов ISW, российские войска пытаются заставить Украину выделить личный состав и материально-технические средства для текущих оборонительных операций и не дать Украине накопить решающее количество личного состава и ресурсов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.