Байден ответил, будет ли баллотироваться после провала на дебатах с Трампом

Джо Байден заявил, что он остается лидером Демократической партии и его никто не вытесняет из гонки против республиканца Дональда Трампа.

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Джо Байден собирается баллотироваться в президенты США / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент США Джо Байден не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме. Об этом он сказал во время телефонного разговора с сотрудниками своей избирательной кампании.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Байден заявил, что он остается лидером Демократической партии и его никто не вытесняет из гонки против республиканца Дональда Трампа.

"Я баллотируюсь", - сказал Байден.

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В дополнение, кампания Байдена разослала аналогичные сообщения по электронной почте для своих сторонников.

"Никто меня не выталкивает. Я не выбываю. Я останусь в гонке до конца", – подчеркнул президент США.

Он также встретится с губернаторами-демократами в среду вечером (по местному времени - ред.), чтобы заверить их, что он готов к работе после неудачного выступления на дебатах.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Байден возможность отставки, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что "абсолютно нет".

Дебаты Байдена и Трампа - последние новости

27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Все подробности дебатов читайте в материале: Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов.

Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.

Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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