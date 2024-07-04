Байден ответил, будет ли баллотироваться после провала на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме. Об этом он сказал во время телефонного разговора с сотрудниками своей избирательной кампании.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Байден заявил, что он остается лидером Демократической партии и его никто не вытесняет из гонки против республиканца Дональда Трампа.
"Я баллотируюсь", - сказал Байден.
В дополнение, кампания Байдена разослала аналогичные сообщения по электронной почте для своих сторонников.
"Никто меня не выталкивает. Я не выбываю. Я останусь в гонке до конца", – подчеркнул президент США.
Он также встретится с губернаторами-демократами в среду вечером (по местному времени - ред.), чтобы заверить их, что он готов к работе после неудачного выступления на дебатах.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли Байден возможность отставки, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что "абсолютно нет".
Дебаты Байдена и Трампа - последние новости
27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Все подробности дебатов читайте в материале: Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов.
Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.
Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии.
Выборы президента США 2024
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.
25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.
В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.
Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.
В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.
Другие новости:
- Американский пропагандист Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
- Украина готовит новые бригады для наступления ВСУ: в ISW раскрыли нехватку оружия
- В Госдепе США раскрыли, что предложат Украине на саммите НАТО в Вашингтоне
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред