Избиратели Байдена и Трампа отреагировали на дебаты: результат оказался неожиданным

По итогам дебатов 60% респондентов полагают, что республиканец Дональд Трамп продемонстрировал более уверенную позицию, чем демократ Джо Байден.

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Рейтинг Байдена после дебатов существенно не снизился - опрос / Скриншот YouTube-канал WSJ

Несмотря на победу 45-го президента США Дональда Трампа над действующим хозяином Белого дома Джо Байденом по итогам первого раунда дебатов, их избирательные позиции практически не изменились. Рейтинг Байдена снизился лишь на 1,6%.

Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.

В частности, Байден потерял лишь 1,6% в рейтингах – за него готовы проголосовать 46,7% респондентов.

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Рейтинг Трампа и вовсе не изменился и остался на уровне 43,9%. Скорее всего, выступление республиканца особо не впечатлило американцев.

Примечательно, опрос проводили до и после дебатов. 1700 из 2543 респондентов смотрели мероприятие полностью или частично. В опросе среди смотревших погрешность оценивается в 2,1%, среди не смотревших -2,5%.

Дебаты Трампа и Байдена – главные новости по теме:

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 28 июня. Большое количество обозревателей и наблюдателей, в том числе и от демократов, полагают, что Байден выглядел на них хуже Трампа. Около 67% участников опроса CNN отдали победу республиканцу.

Байден не намерен сниматься с выборов и, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что ему было "трудно дебатировать с лжецом". Также Байден заявил о своем плохом самочувствии накануне и во время дебатов.

Тем временем пресса на Западе стала строить прогнозы относительно того, кто может стать кандидатом в президенты США от демократов вместо Байдена. Называют фигуры Мишель Обамы и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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