'Трудно дебатировать с лжецом': Байден отреагировал на результаты дебатов с Трампом

Глава Белого дома Джо Байден отметил, что ему трудно было вести дебаты с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом из-за "лжи" последнего.

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Байден сделал жесткое заявление после дебатов с Трампом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент США Джо Байден с оптимизмом отреагировал на свое выступление на дебатах против кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на заявление Джо Байдена.

На вопрос о призывах некоторых демократов выйти из президентской гонки или о возможных опасениях относительно своей кампании, Байден ответил, что не беспокоится об этом.

"Я думаю, что мы хорошо поработали", - сказал Байден.

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Президент США также пожаловался на плохое самочувствие во время дебатов, отметив, что у него болит горло.

"Трудно дебатировать с лжецом. Газета New York Times отметила, что он солгал 26 раз", - сказал он.

Голос президента часто был хриплым, что в Белом доме объяснили простудой. Издание отмечает, что иногда он терял ход мыслей или не мог четко выразить свое мнение.

По результатам опроса CNN среди зрителей дебатов, 67% считают, что Трамп победил, тогда как 33% поддержали Байдена.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Дебаты Байдена и Трампа - какие результаты дебатов кандидатов в президенты США

Напомним, как ранее сообщал Главред, в США в штаб-квартире CNN в Атланте состоялись дебаты между президентом США Джо Байденом и вероятным кандидатом на эту должность от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Президент США Джо Байден заявил, что победа кандидата в президенты Дональда Трампа приведет к Третьей мировой войне. Об этом он сказал в ходе дебатов.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми". Об этом он сказал во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом.

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