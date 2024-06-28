Победа Трампа приведет к Третьей мировой войне: Байден ошеломил заявлением

Байден сказал, что масштабная война также начнется, если позволить Путину взять Киев.

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Байден заявил, что победа Трампа приведет к Третьей мировой войне / коллаж: Главред, фото: CNN

Президент США Джо Байден заявил, что победа кандидата в президенты Дональда Трампа приведет к Третьей мировой войне. Об этом он сказал в ходе дебатов, передает "Суспільне новини".

"Он приведет нас к Третьей мировой войне, а мы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить", - заявил Трамп.

В ответ Джо Байден сказал, что Третья мировая начнется, если дать Трампу победить.

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"Если вы хотите Третью мировую войну, позвольте ему победить", - заявил Байден, имея в виду своего оппонента.

Он также назвал еще одно действие, которое приведет к масштабной войне.

"Просто позвольте Путину взять Киев, тогда у вас война", - продолжил Байден, ссылаясь на статью 5 устава НАТО, которая обязывает государства-члены защищать друг друга в случае нападения.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Дебаты Байдена и Трампа - что известно

В США в штаб-квартире CNN в Атланте состоялись дебаты между президентом США Джо Байденом и вероятным кандидатом на эту должность от Республиканской партии Дональдом Трампом. Первая теледуэль Байдена и Трампа перед выборами президента в ноябре длилась 90 минут.

Известно, что во время первого раунда теледебатов перед выборами президента США между Трампом и Байденом возникла перепалка, когда они затронули вопрос войны РФ в Украине.

Во время первого раунда теледебатов Байдена и Трампа политик-республиканец упрекнул действующего президента США, что когда Зеленский приезжает в Америку, то возвращается с 60 млрд долларов "в кармане". По мнению Трампа, "это надо прекратить".

В то же время, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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