Подтянутся США и союзники: Жданов оценил сценарий нападения КНДР на Южную Корею

Агрессор Россия не сможет оказать военную поддержку КНДР, если она решит атаковать Южную Корею, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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Ким Чен Ын машет ядерной дубиной, но понимает реальность - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Обострение на Корейском полуострове вряд ли произойдет в ближайшей перспективе. КНДР не рискнет напасть на Южную Корею, поскольку в таком случае Сеул окажет военную поддержку военный союз AUKUS во главе с США. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Ким Чен Ын, вероятно, более прагматичный политик, чем Путин, и он не рискнет пойти на эскалацию.

"Я думаю, что обострения на Корейском полуострове не будет. Ким Чен Ын, в отличие от Путина, более прагматичный человек. Северокорейский руководитель машет ядерной дубиной и пугает всех войной, но он понимает реальную ситуацию", - отметил Жданов.

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По его словам, в случае атаки на Южную Корею Сеул получит весомую поддержку от США и AUKUS, тогда как РФ, согласно договору, не может оказать такой помощи Пхеньяну.

"Здесь на опережение сыграли США. Совместно с Австралией и Британией они создали военный союз AUKUS. И если Северная Корея нападет на Южную, Россия ничем не сможет помочь Пхеньяну, ведь в договоре РФ и КНДР написано, что помощь предоставляется только в случае агрессии против одной из стран-подписантов. Когда подписант сам развязывает агрессию, поддержка договором не предусмотрена. А вот Сеул поддержит весь AUKUS, включая Соединенные Штаты, а также Японию и Канаду, которые собираются присоединиться к альянсу", - подчеркнул Олег Жданов.

Реакция Южной Кореи на пакт Путина и Ким Чен Ына – главные новости:

Руководитель Кремля Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве. Они возобновили соглашение времен Холодной войны, предполагающее обоюдную военную помощь в случае нападения на КНДР и Россию.

Южная Корея подвергла критике соглашение КНДР и РФ: в Сеуле сделали Москве предупреждение о том, что республика может поставить вооружения Украине. Сеул будет действовать исходя из дальнейшей реакции Москвы.

По информации СМИ Южной Кореи, Сеул может передать Украине модернизированные ЗРК Patriot, ПРО THAAD и южнокорейские системы ПВО. Корейцы готовы рассматривать такой вариант.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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