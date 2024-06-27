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Подтянутся США и союзники: Жданов оценил сценарий нападения КНДР на Южную Корею

Андрей Ганчук
27 июня 2024, 14:17
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Агрессор Россия не сможет оказать военную поддержку КНДР, если она решит атаковать Южную Корею, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Ким Чен Ын, Южная Корея
Ким Чен Ын машет ядерной дубиной, но понимает реальность - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Обострение на Корейском полуострове вряд ли произойдет в ближайшей перспективе. КНДР не рискнет напасть на Южную Корею, поскольку в таком случае Сеул окажет военную поддержку военный союз AUKUS во главе с США. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Ким Чен Ын, вероятно, более прагматичный политик, чем Путин, и он не рискнет пойти на эскалацию.

"Я думаю, что обострения на Корейском полуострове не будет. Ким Чен Ын, в отличие от Путина, более прагматичный человек. Северокорейский руководитель машет ядерной дубиной и пугает всех войной, но он понимает реальную ситуацию", - отметил Жданов.

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По его словам, в случае атаки на Южную Корею Сеул получит весомую поддержку от США и AUKUS, тогда как РФ, согласно договору, не может оказать такой помощи Пхеньяну.

"Здесь на опережение сыграли США. Совместно с Австралией и Британией они создали военный союз AUKUS. И если Северная Корея нападет на Южную, Россия ничем не сможет помочь Пхеньяну, ведь в договоре РФ и КНДР написано, что помощь предоставляется только в случае агрессии против одной из стран-подписантов. Когда подписант сам развязывает агрессию, поддержка договором не предусмотрена. А вот Сеул поддержит весь AUKUS, включая Соединенные Штаты, а также Японию и Канаду, которые собираются присоединиться к альянсу", - подчеркнул Олег Жданов.

Реакция Южной Кореи на пакт Путина и Ким Чен Ына – главные новости:

Руководитель Кремля Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве. Они возобновили соглашение времен Холодной войны, предполагающее обоюдную военную помощь в случае нападения на КНДР и Россию.

Южная Корея подвергла критике соглашение КНДР и РФ: в Сеуле сделали Москве предупреждение о том, что республика может поставить вооружения Украине. Сеул будет действовать исходя из дальнейшей реакции Москвы.

По информации СМИ Южной Кореи, Сеул может передать Украине модернизированные ЗРК Patriot, ПРО THAAD и южнокорейские системы ПВО. Корейцы готовы рассматривать такой вариант.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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