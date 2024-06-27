УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Джо Байден vs Дональд Трамп: чего ждать от дебатов титанов битвы за Белый дом

Андрей Ганчук
27 июня 2024, 13:10обновлено 27 июня, 13:58
128
Байден и Трамп обменяются "ударами" в вопросах внутренней политики и сделают ряд заявлений о войне России против Украины и Израиля с боевиками ХАМАС.
Байден, Трамп
Байден и Трамп схлестнутся в первом туре тет-а-тет – без поддержки команд и по строгим правилам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американцы в предвкушении одного из центральных событий предвыборной гонки – дебатов двух кандидатов на пост президента: республиканца Дональда Трампа и действующего главы государства демократа Джо Байдена. Президентские дебаты – популярное в США шоу, которое собирает больше просмотров, чем топовые спортивные трансляции.

Дебаты пройдут в два раунда. Первый состоится в телестудии СNN в Атланте 27 июня в 21:00 (по Киеву – в 04:00 28 июня).

Впервые в истории США президентские дебаты состоятся еще за 4 месяца до голосования и до официального выдвижения демократами и республиканцами кандидатов в президенты.

видео дня

Дебаты будут без зрителей и в жестком формате. Кандидатам нельзя будет общаться со своими командами и приносить с собой "шпаргалки". Перебивать друг друга Трамп и Байден тоже не смогут, потому что микрофон будет работать у кандидатов только в тот момент произнесения речи и ответов на вопросы. Это строгие требования, учитывая, что оба кандидата в почтенном возрасте: Трампу 78 лет, а Байдену – 81.

Чем особенны дебаты Байдена и Трампа, о чем будут говорить оба кандидата и что озвучат по войне России против Украины, разбирался Главред.

Никаких черновиков и подсказок от команды

Байден и Трамп уже встречались в рамках президентских дебатов в 2020 году. Первый раунд в Штатах назвали "худшими дебатами в истории", поскольку оба кандидата вступили в жесткий спор и постоянно перебивали друг друга. Впрочем, в рамках второго раунда претенденты на кресло хозяина Белого дома вели себя уже более сдержанно.

Организаторы мероприятия учли прошлые ошибки и изменили правила. На предстоящих дебатах не будет зрителей. Согласно жребию, Байден будет стоять на трибуне справа, а заключительное слово останется за Трампом.

Дебаты будут длиться 1,5 часа. Регламентом не предусмотрели вступительного слова кандидатов, но у каждого из них будет по 2 минуты для того, чтобы сделать свое итоговое заявление.

Когда будет говорить Байден, у Трампа будет отключен микрофон. И наоборот. Ожидается, что таким образом никто не сможет друг друга перебивать.

Оба участника дебатов не смогут пользоваться подсказками своих команд. Не пропустят на дебаты и с заранее написанными черновиками. На столе положат лишь чистый блокнот (кандидат может делать заметки во время дебатов), ручку и воду.

Как Байден и Трамп готовились к дебатам

Действующий глава Белого дома Байден собрал в "дебатном лагере" в Мэриленде команду доверенных лиц и решил там провести свою подготовку, пишет CBS News со ссылкой на свои источники. В рамках программы провели имитационные дебаты, в которых роль Трампа сыграл личный адвокат президента Боб Бауэр.

Журналисты утверждают, что у Байдена хотят сделать ставку на результаты, которых удалось достичь за годы президентства, сравнить их с достижениями 45-го президента Трампа, и рассказать о новой программе. У Байдена считают, что кандидаты продемонстрируют два разных видения Америки будущего.

Трам, в свою очередь, решил не репетировать дебаты и собрался показать, чем он отличается от своего оппонента. Он провел несколько неформальных встреч с союзниками и продолжил избирательную кампанию. В частности, Трамп выступил на митинге в Филадельфии, а после дебатов собирается в Вирджинию, чтобы побороться за местный электорат.

"Должен ли я быть жестким и злым и просто сказать: "Ты худший президент в истории"? Или я должен быть добрым и спокойным и позволить Байдену высказаться?" – пошутил Трамп перед дебатами.

Журналисты The Hill считают, что команда Трампа может попытаться скомпрометировать Байдена: если тот победит в дебатах, у Трампа скажут, что Байден "принял какое-то неопределенное вещество".

Украина в дебатах Байдена и Трампа

Главной темой дебатов будет роль США в мировой политике, считает Голос Америки. Трамп и Байден наверняка обсудят войну России против Украины, угрозу того, что она может стать Третьей мировой, войну Израиля и ХАМАС, а также отношения с Китаем.

По мнению обозревателей FT, еще одной темой дискуссии станет вопрос НАТО. Байден вспомнит об угрозах Трампа вывести США из Альянса.

"И хотя, согласно опросам, Украина и Израиль, возможно, не являются главными приоритетами для американских избирателей, то, что говорят два кандидата, может иметь значение в напряженной предвыборной гонке, особенно с учетом того, что Трамп стремится обосновать необходимость перемен, а Байден утверждает, что республиканец нанесет вред интересам США", - анализирует ситуацию The Hill.

О чем будут говорить Байден и Трамп

Байден попытается изобразить Трампа как авторитарного политика, позиция которого противоречит демократическим принципам США, предполагают в Financial Times.

Кандидаты могут обменяться "ударами" в вопросах юридических проблем Трампа (тот в ответ, вероятно, укажет на ситуацию с уголовными производствами сына Байдена Хантера), экономических проблем – Трамп обвинит Байдена в невероятной инфляции, нелегальной миграции на границе с Мексикой и запретов абортов.

Как повлияют дебаты на позиции Трампа и Байдена и когда второй тур

Как утверждают обозреватели Голос Америки, электорат уже определился со своим выбором, и дебаты на точку зрения избирателей серьезно не повлияют. Однако и Байден, и Трамп, будут бороться за тех, кто еще не определился со своим выбором. И здесь дебаты могут сыграть решающее значение.

При этом в истории Штатов было немало случаев, когда проигравший дебаты в итоге выигрывал президентскую гонку. Но бывало и наоборот.

Второй раунд дебатов ожидается 10 сентября. Организатором мероприятия станет телекомпания ABC News.

Выборы президента США 2024 – скандальные заявления Трампа:

В рамках политической кампании кандидаты могут делать разные заявления, которые далеко не всегда соответствуют их реальному курсу после избрания. Такая риторика используется для повышения рейтингов и привлечении большего количества избирателей.

Дональд Трамп "пригрозил" прекратить военную помощь Украине, если он станет следующим президентом США. Трамп раскритиковал Зеленского и озвучил тезисы, которые уже проговаривал несколькими месяцами ранее.

Кроме того, Трамп подверг критике военную помощь Украине в целом. Как утверждает представитель Республиканской партии Дон Бейкон, Трамп во время встречи с однопартийцами задавал вопросы о том, какую выгоду получат Штаты после победы Украины над Россией.

Между тем Трамп обвинил Байдена в нападении РФ на Украину: в частности, он сказал, что, дескать, поддержка Байдена курса Киева на НАТО привела к полномасштабной войне. По словам Трампа, большой войны бы не было, если бы он был президентом.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп теледебаты Джо Байден Выборы президента США-2024 Дебаты Байдена и Трампа
Реклама

Главное за день

В "Укрэнерго" дали прогноз относительно света зимой: "Надо готовиться к сложным сценариям"

В "Укрэнерго" дали прогноз относительно света зимой: "Надо готовиться к сложным сценариям"

13:44 Украина
Джо Байден vs Дональд Трамп: чего ждать от дебатов титанов битвы за Белый дом

Джо Байден vs Дональд Трамп: чего ждать от дебатов титанов битвы за Белый дом

13:10 Мир
"Мирный план" Путина: Шольц назвал истинную цель диктатора РФ

"Мирный план" Путина: Шольц назвал истинную цель диктатора РФ

13:02 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Старше Киева на сотни лет: какой самый старый город в Украине - знают не все 6596

Старше Киева на сотни лет: какой самый старый город в Украине - знают не все

Только гений найдет кота за 8 секунд: лучший способ проверить внимательность 5094

Только гений найдет кота за 8 секунд: лучший способ проверить внимательность

Не оборонял Мариуполь, но получил «Героя»: новые подробности скандала вокруг Содоля 2318

Не оборонял Мариуполь, но получил "Героя": новые подробности скандала вокруг Содоля

Мужчина купил домой помидоры: то, что он увидел внутри - отвратительно 2253

Мужчина купил домой помидоры: то, что он увидел внутри - отвратительно

Последние новости

14:42

"КіломЕтр" или "кілОметр" - как правильно: ошибка, о которой мало кто задумывается

14:21

Церковный праздник: чего ни в коем случае нельзя делать 28 июня

14:17

Подтянутся США и союзники: Жданов оценил сценарий нападения КНДР на Южную Корею

13:44

В "Укрэнерго" дали прогноз относительно света зимой: "Надо готовиться к сложным сценариям"

13:10

Джо Байден vs Дональд Трамп: чего ждать от дебатов титанов битвы за Белый дом

Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – ЖдановЗапад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов
13:02

"Мирный план" Путина: Шольц назвал истинную цель диктатора РФ

12:57

Армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические: в ВСУ раскрыли ситуацию

12:48

"Хамство – это тоже ответ": Настя Каменских пренебрегла украинской журналисткой

12:44

Никто не указ: дочь Киркорова вырвалась из-под контроля в школе

Реклама
12:40

КНДР может отправить инженерные войска на Донбасс: у Зеленского резко ответили

12:27

С 1 июля в Украине три категории студентов могут мобилизовать

12:11

Позитив прокомментировал слухи про роман Потапа с бывшей подругой Каменских

12:07

Стоматолог рассказала, когда никогда не следует чистить зубы

11:57

Скоро отключений света станет больше: в ДТЭК назвали сроки

11:44

Ученые показали, что будет, если не закрывать крышку унитаза перед смывомВидео

11:35

Лидер популярной группы вступил в ВСУ и рассказал про мобилизацию: "Запаковали"

11:28

Китай в войне – на стороне Путина: США разнесли Пекин и заявили о "большой ошибке"

11:14

"Должен признать": Сергей Жадан прокомментировал роман с известной депутаткой

11:14

КНДР в июле отправит войска в Украину: в ISW раскрыли, сколько Путин заплатит за это

11:08

"Света не будет только 4-6 часов в сутки": стало известно, когда отключения будут корочеВидео

Реклама
10:51

Китайский гороскоп на завтра 28 июня: Свиньям - чувство вины, Лошадям - обида

10:12

"Позвонил другу в Верховную Раду": украинский музыкант рассказал, как Владимир Остапчук получил отсрочку от армии

10:00

"Друг" Трампа и союзник Украины: что означает назначение Рютте генсеком НАТО

09:59

НАТО на саммите в США объявит о важном решении по Украине: в NYT узнали детали

09:58

"Защита от войны": страны НАТО хотят строить линию обороны против РФ и Беларуси

09:14

Ким Чен Ын отправит инженерные войска в Украину на помощь Путину: чем это грозит

09:04

Пока Лопес в Италии: бывшая жена Бена Аффлека привезла свои вещи в его дом

08:20

"Кинжал" сбить не удалось: ночью силы ПВО уничтожили 5 вражеских ракет и 23 дрона

08:15

"Досадно читать вас на русском": певица Гайтана попала в крупный скандал

08:10

Захват территорий замедлился в 80 раз: потери РФ в Украинемнение

08:00

Астролог назвал год, когда Украина станет членом НАТО и ЕС

07:54

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 27 июня

07:40

Украине не хватает ракет ПВО, чтобы прикрыть отремонтированные энергообъекты - ДТЭК

06:41

Ночью в Киеве и на Хмельнитчине прогремели взрывы: РФ атаковала дронами и ракетами

06:10

Насыщенный июнь на важные события для Украины: что стоит знатьмнение

05:30

Гороскоп на июль 2024 для Тельцов: новое знакомство, расточительность и смена статусаВидео

04:46

Старше Киева на сотни лет: какой самый старый город в Украине - знают не всеВидео

04:15

Китаю выгодно, чтобы РФ была на плаву и продолжала войну: Жданов назвал причину

03:20

Как часто нужно стирать джинсы: интересный совет, который точно удивит многих

03:05

Покемоны и Хэлоу Китти: Чарльз III угостил императора Японии фирменным юмором

Реклама
02:45

В Украине объявили подозрение путинисту-режиссеру фильма "Мы из джаза"

02:00

"Наши предатели": легендарный украинский певец обратился к Зеленскому из-за Повалий и Лорак

01:32

До конца лета почти без света: возможно увеличение продолжительности отключений - ДТЭК

01:10

"Мы не будем заставлять Украину": в Белом доме прокомментировали "мирный" план Трампа

00:13

"Другая случилась прошивка": Кравец призналась, жалеет ли про уход из Квартала

00:11

Кристина Агилера устроила шоу для подруги российского олигарха

26 июня, среда
23:17

Что с лицом Тищенко? Раскрыто, какие пластические процедуры делает депутат

23:02

В дорогом отеле в Киеве нашли тело американского атташе: что известно о его смерти

22:57

"Откуда здесь неравенство": в ОП объяснили, как должно выглядеть экономическое бронирование

22:44

"Нажрала": путинистка Лера Кудрявцева пошла во все тяжкие

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять