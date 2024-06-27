Джо Байден vs Дональд Трамп: чего ждать от дебатов титанов битвы за Белый дом

Байден и Трамп обменяются "ударами" в вопросах внутренней политики и сделают ряд заявлений о войне России против Украины и Израиля с боевиками ХАМАС.

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Байден и Трамп схлестнутся в первом туре тет-а-тет – без поддержки команд и по строгим правилам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американцы в предвкушении одного из центральных событий предвыборной гонки – дебатов двух кандидатов на пост президента: республиканца Дональда Трампа и действующего главы государства демократа Джо Байдена. Президентские дебаты – популярное в США шоу, которое собирает больше просмотров, чем топовые спортивные трансляции.

Дебаты пройдут в два раунда. Первый состоится в телестудии СNN в Атланте 27 июня в 21:00 (по Киеву – в 04:00 28 июня).

Впервые в истории США президентские дебаты состоятся еще за 4 месяца до голосования и до официального выдвижения демократами и республиканцами кандидатов в президенты.

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Дебаты будут без зрителей и в жестком формате. Кандидатам нельзя будет общаться со своими командами и приносить с собой "шпаргалки". Перебивать друг друга Трамп и Байден тоже не смогут, потому что микрофон будет работать у кандидатов только в тот момент произнесения речи и ответов на вопросы. Это строгие требования, учитывая, что оба кандидата в почтенном возрасте: Трампу 78 лет, а Байдену – 81.

Чем особенны дебаты Байдена и Трампа, о чем будут говорить оба кандидата и что озвучат по войне России против Украины, разбирался Главред.

Никаких черновиков и подсказок от команды

Байден и Трамп уже встречались в рамках президентских дебатов в 2020 году. Первый раунд в Штатах назвали "худшими дебатами в истории", поскольку оба кандидата вступили в жесткий спор и постоянно перебивали друг друга. Впрочем, в рамках второго раунда претенденты на кресло хозяина Белого дома вели себя уже более сдержанно.

Организаторы мероприятия учли прошлые ошибки и изменили правила. На предстоящих дебатах не будет зрителей. Согласно жребию, Байден будет стоять на трибуне справа, а заключительное слово останется за Трампом.

Дебаты будут длиться 1,5 часа. Регламентом не предусмотрели вступительного слова кандидатов, но у каждого из них будет по 2 минуты для того, чтобы сделать свое итоговое заявление.

Когда будет говорить Байден, у Трампа будет отключен микрофон. И наоборот. Ожидается, что таким образом никто не сможет друг друга перебивать.

Оба участника дебатов не смогут пользоваться подсказками своих команд. Не пропустят на дебаты и с заранее написанными черновиками. На столе положат лишь чистый блокнот (кандидат может делать заметки во время дебатов), ручку и воду.

Как Байден и Трамп готовились к дебатам

Действующий глава Белого дома Байден собрал в "дебатном лагере" в Мэриленде команду доверенных лиц и решил там провести свою подготовку, пишет CBS News со ссылкой на свои источники. В рамках программы провели имитационные дебаты, в которых роль Трампа сыграл личный адвокат президента Боб Бауэр.

Журналисты утверждают, что у Байдена хотят сделать ставку на результаты, которых удалось достичь за годы президентства, сравнить их с достижениями 45-го президента Трампа, и рассказать о новой программе. У Байдена считают, что кандидаты продемонстрируют два разных видения Америки будущего.

Трам, в свою очередь, решил не репетировать дебаты и собрался показать, чем он отличается от своего оппонента. Он провел несколько неформальных встреч с союзниками и продолжил избирательную кампанию. В частности, Трамп выступил на митинге в Филадельфии, а после дебатов собирается в Вирджинию, чтобы побороться за местный электорат.

"Должен ли я быть жестким и злым и просто сказать: "Ты худший президент в истории"? Или я должен быть добрым и спокойным и позволить Байдену высказаться?" – пошутил Трамп перед дебатами.

Журналисты The Hill считают, что команда Трампа может попытаться скомпрометировать Байдена: если тот победит в дебатах, у Трампа скажут, что Байден "принял какое-то неопределенное вещество".

Украина в дебатах Байдена и Трампа

Главной темой дебатов будет роль США в мировой политике, считает Голос Америки. Трамп и Байден наверняка обсудят войну России против Украины, угрозу того, что она может стать Третьей мировой, войну Израиля и ХАМАС, а также отношения с Китаем.

По мнению обозревателей FT, еще одной темой дискуссии станет вопрос НАТО. Байден вспомнит об угрозах Трампа вывести США из Альянса.

"И хотя, согласно опросам, Украина и Израиль, возможно, не являются главными приоритетами для американских избирателей, то, что говорят два кандидата, может иметь значение в напряженной предвыборной гонке, особенно с учетом того, что Трамп стремится обосновать необходимость перемен, а Байден утверждает, что республиканец нанесет вред интересам США", - анализирует ситуацию The Hill.

О чем будут говорить Байден и Трамп

Байден попытается изобразить Трампа как авторитарного политика, позиция которого противоречит демократическим принципам США, предполагают в Financial Times.

Кандидаты могут обменяться "ударами" в вопросах юридических проблем Трампа (тот в ответ, вероятно, укажет на ситуацию с уголовными производствами сына Байдена Хантера), экономических проблем – Трамп обвинит Байдена в невероятной инфляции, нелегальной миграции на границе с Мексикой и запретов абортов.

Как повлияют дебаты на позиции Трампа и Байдена и когда второй тур

Как утверждают обозреватели Голос Америки, электорат уже определился со своим выбором, и дебаты на точку зрения избирателей серьезно не повлияют. Однако и Байден, и Трамп, будут бороться за тех, кто еще не определился со своим выбором. И здесь дебаты могут сыграть решающее значение.

При этом в истории Штатов было немало случаев, когда проигравший дебаты в итоге выигрывал президентскую гонку. Но бывало и наоборот.

Второй раунд дебатов ожидается 10 сентября. Организатором мероприятия станет телекомпания ABC News.

Выборы президента США 2024 – скандальные заявления Трампа:

В рамках политической кампании кандидаты могут делать разные заявления, которые далеко не всегда соответствуют их реальному курсу после избрания. Такая риторика используется для повышения рейтингов и привлечении большего количества избирателей.

Дональд Трамп "пригрозил" прекратить военную помощь Украине, если он станет следующим президентом США. Трамп раскритиковал Зеленского и озвучил тезисы, которые уже проговаривал несколькими месяцами ранее.

Кроме того, Трамп подверг критике военную помощь Украине в целом. Как утверждает представитель Республиканской партии Дон Бейкон, Трамп во время встречи с однопартийцами задавал вопросы о том, какую выгоду получат Штаты после победы Украины над Россией.

Между тем Трамп обвинил Байдена в нападении РФ на Украину: в частности, он сказал, что, дескать, поддержка Байдена курса Киева на НАТО привела к полномасштабной войне. По словам Трампа, большой войны бы не было, если бы он был президентом.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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