Количество "Шахедов" будет неэффективным: Ермак заявил о роли дронов-перехватчиков

Враг иногда делает перерывы в интенсивности, накапливает и атакует большим количеством целей.

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Ермак заявил о роли дронов-перехватчиков / коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Что сказал Андрей Ермак:

Большое количество целей сбивалось украинскими дронами-перехватчиками

Важным является вопрос дальнобойности

Этой ночью значительное количество вражеских целей сбивалось нашими дронами-перехватчиками, поэтому впоследствии количество российских "Шахедов" станет неэффективным.

Такое мнение выразил отметил в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя очередную массированную атаку по территории Украины.

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Он добавил, что враг иногда делает перерывы в интенсивности, накапливает и атакует большим количеством целей - дронами и ракетами.

Ермак также подчеркнул, что довольно показательным является то, что Россия осуществила эту атаку тогда, когда США публично заявили о поставках вооружения Украине.

"Большое количество целей сбивалось нашими дронами-перехватчиками. Впоследствии этот показатель еще больше возрастет и вообще, все вот это количество российских "Шахедов" и обманок станут неэффективными", - подчеркнул он.

В то же время, отметил руководитель ОП, важным является вопрос дальнобойности, о чем постоянно говорится с партнерами.

"Пока россияне производят, они будут пробовать наращивать. Уничтожим производства, не будет проблемы", - написал Ермак.

Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 9 июля, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В Луцке раздавались взрывы. В результате атаки на город вспыхнули пожары.

Напомним, 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремело 4 взрыва. В результате удара РФ было известно о пострадавших.

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как Украина будет противодействовать и отвечать на усиление российского воздушного террора.

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Об ударном дроне: Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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