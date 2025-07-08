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РФ увеличила количество ударов по Украине - Сырский раскрыл план ответных действий

Юрий Берендий
8 июля 2025, 17:52
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как Украина будет противодействовать и отвечать на усиление российского воздушного террора.
РФ увеличила количество ударов по Украине - Сырский раскрыл план ответных действий
Как Украина ответит на увеличение ударов России / Коллаж Главред, фото: alerts in ua, Главнокомандующий ВС Украины/Facebook

О чем сказал Сырский:

  • Россия в 1,6 раза за последний месяц увеличила удары по Украине ракетами и дронами
  • Украина вынуждена действовать асимметрично

В течение последнего месяца Россия в 1,6 раза увеличила количество ракетно-дроновых атак по территории Украины. В то же время Силы обороны Украины уничтожили около 4 тысяч вражеских целей. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

По его словам, РФ активно наращивает производство ударных средств, поэтому украинские защитники вынуждены применять как симметричные, так и нестандартные действия, а также искать новые тактические и технологические решения для эффективного противодействия.

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"Наши воины храбро сдерживают наступательные попытки врага, метко уничтожают личный состав и технику россиян, наносят эффективное поражение по военным и логистическим целям агрессора в глубине территории РФ, последовательно ослабляют его производственный потенциал", - отметил главком.

Сырский также отметил, что в июне украинские военные осуществили 115 ударов по направлению DeepStrike. Кроме того, артиллерией было поражено 2864 вражеские цели. Приоритетом, по словам главкома ВСУ, остается усиление и повышение эффективности систем противовоздушной обороны.

Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия все чаще осуществляет удары по гражданской инфраструктуре в Украине, вероятно, сознательно выбирая именно такие цели. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

По словам авиаэксперта Константина Криволапа, интенсивность дроновых атак на украинские города будет только расти и это процесс, к которому украинцы должны быть готовы заранее.

Военный ВСУ, основатель компании "Первый контакт" и председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик также считает, что российские захватчики будут пытаться ежемесячно увеличивать масштаб атак на украинскую территорию на 10-20%.

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Об источнике: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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