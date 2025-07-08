Путин примет решение о прекращении войны: экономист ответил когда

Для принятия соответствующего решения кремлевскому диктатору нужен один документ.

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Что может убедить Путина пойти на перемирие с Украиной / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Что сказал Алексашенко:

Экономические показатели РФ не повлияют на решение Путина об окончании войны

Диктатор может прекратить войну только после выгодной ему сделки

Многие думают, что удар по нефти, валюте или ключевой ставке страны-агрессора России может повлиять на решение Кремля сократить финансирование войны. Но российский диктатор Путин ни за что не пойдет на такой шаг.

Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко.

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По его словам, экономика РФ и война против Украины находятся для Путина в разных плоскостях и он никогда не будет подвязывать одно под другое. В то же время единственным вариантом, при котором Путин примет решение о прекращении войны является то, что перед ним на столе окажется соглашение о прекращении огня, которое будет его устраивать.

Смотрите видео о состоянии экономики РФ:

"Сегодня его ничего не заставляет прекращать войну. Судя по ситуации на фронте, российская армия имеет стратегическое преимущество - она давит по болевым точкам украинской обороны. Эпизодические успехи и даже очень хорошие операции ВСУ, СБУ, ГУР взрывы российских самолетов выглядят эффектно, но на ситуацию на земле пока не влияют", - отметил Алексашенко.

Поэтому Путин считает, что может продолжать войну и в дальнейшем, при этом улучшая свои позиции. Поэтому, по словам экономиста, думать о том, что любой уровень цен на нефть заставит его изменить свою политику, бесполезно.

Соглашение о прекращении огня между Украиной и РФ - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие в текущих условиях фактически будет означать ничью в войне. По его словам, в случае с Россией это станет лишь временной паузой, позволяющей агрессору подготовиться к новым действиям.

Недавно, как писал Главред, Лавров заявил, что Россия требует, чтобы Украина в будущем мирном соглашении закрепила положения о своей так называемой "денацификации" и "демилитаризации".

Ранее в ОП заявили, что Россия имитирует готовность к мирным переговорам. В частности об этом свидетельствуют заявления Кремля о том, что "динамика переговоров зависит от Киева", которые являются настоящей манипуляцией.

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О персоне: Сергей Алексашенко Сергей Алексашенко - российский оппозиционный экономист. Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов РФ. Кандидат экономических наук. С 2013 года живет в США. Выступает с резкой критикой российских властей, особенно после 2014 года. Один из соучредителей Фонда Бориса Немцова и член Антивоенного комитета России. В ноябре 2023 года внесен российскими властями в список "иноагентов". Проводит разборы состояния российской экономики в контексте войны в Украине и санкций.

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