Путин примет решение о прекращении войны: экономист ответил когда

Что сказал Алексашенко:
- Экономические показатели РФ не повлияют на решение Путина об окончании войны
- Диктатор может прекратить войну только после выгодной ему сделки
Многие думают, что удар по нефти, валюте или ключевой ставке страны-агрессора России может повлиять на решение Кремля сократить финансирование войны. Но российский диктатор Путин ни за что не пойдет на такой шаг.
Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко.
По его словам, экономика РФ и война против Украины находятся для Путина в разных плоскостях и он никогда не будет подвязывать одно под другое. В то же время единственным вариантом, при котором Путин примет решение о прекращении войны является то, что перед ним на столе окажется соглашение о прекращении огня, которое будет его устраивать.
Смотрите видео о состоянии экономики РФ:
"Сегодня его ничего не заставляет прекращать войну. Судя по ситуации на фронте, российская армия имеет стратегическое преимущество - она давит по болевым точкам украинской обороны. Эпизодические успехи и даже очень хорошие операции ВСУ, СБУ, ГУР взрывы российских самолетов выглядят эффектно, но на ситуацию на земле пока не влияют", - отметил Алексашенко.
Поэтому Путин считает, что может продолжать войну и в дальнейшем, при этом улучшая свои позиции. Поэтому, по словам экономиста, думать о том, что любой уровень цен на нефть заставит его изменить свою политику, бесполезно.
Соглашение о прекращении огня между Украиной и РФ - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие в текущих условиях фактически будет означать ничью в войне. По его словам, в случае с Россией это станет лишь временной паузой, позволяющей агрессору подготовиться к новым действиям.
Недавно, как писал Главред, Лавров заявил, что Россия требует, чтобы Украина в будущем мирном соглашении закрепила положения о своей так называемой "денацификации" и "демилитаризации".
Ранее в ОП заявили, что Россия имитирует готовность к мирным переговорам. В частности об этом свидетельствуют заявления Кремля о том, что "динамика переговоров зависит от Киева", которые являются настоящей манипуляцией.
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О персоне: Сергей Алексашенко
Сергей Алексашенко - российский оппозиционный экономист. Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов РФ.
Кандидат экономических наук.
С 2013 года живет в США. Выступает с резкой критикой российских властей, особенно после 2014 года. Один из соучредителей Фонда Бориса Немцова и член Антивоенного комитета России. В ноябре 2023 года внесен российскими властями в список "иноагентов".
Проводит разборы состояния российской экономики в контексте войны в Украине и санкций.
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