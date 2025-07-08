Доллар и евро резко рванули вверх: новый курс валют на 9 июля

НБУ повысил курсы доллара и евро.

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Доллар и евро подскочили / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какой курс доллара установил НБУ на 9 июля

Насколько вырос курс евро

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне на 9 июля. В то же время вырос и курс евро, однако пока он остается ниже своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на среду, 9 июля, установлен на уровне 41,85 грн/доллар. Американская валюта подорожала на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Похожая ситуация наблюдается и в отношении европейской валюты. Курс евро вырос на 3 копейки и теперь официально составляет 49,06 грн/евро.

На межбанковском рынке сегодня курс доллара снизился на 11 копеек - до 41,76/41,79 грн (покупка/продажа), по сравнению с закрытием торгов предыдущего дня.

В то же время на наличном рынке наблюдается противоположная динамика. Курс доллара вырос на 10 копеек, до 42,05 грн, тогда как евро остался на уровне 49,50 грн, без изменений.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, курс евро в Украине будет зависеть от ситуации на мировых рынках в паре евро/доллар, сообщил банкир Тарас Лесовой. Курс доллара будет оставаться стабильным в пределах 41,6-42 грн/долл., а евро - 46,5-49 грн/евро.

Также 7 июля Нацбанк установил новый курс валют: доллар стоит 41,73 грн (гривня ослабла на 1 копейку), евро - 49,12 грн (гривня укрепилась на 6 копеек). На межбанке к 16:00 доллар торговался по 41,76/41,79 грн, евро - по 49,16/49,18 грн.

Кроме этого, официальный курс евро в Украине продолжает расти и уже превысил 49 грн. Как пояснил экономист Иван Ус, это обусловлено падением доллара на мировых рынках, а не ослаблением гривни. По его прогнозу, курс может достичь 50 грн/евро, если ЕС не прибегнет к девальвации своей валюты.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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