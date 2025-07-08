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Доллар и евро резко рванули вверх: новый курс валют на 9 июля

Руслана Заклинская
8 июля 2025, 16:47
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НБУ повысил курсы доллара и евро.
Доллар и евро резко рванули вверх: новый курс валют на 9 июля
Доллар и евро подскочили / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой курс доллара установил НБУ на 9 июля
  • Насколько вырос курс евро
  • Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне на 9 июля. В то же время вырос и курс евро, однако пока он остается ниже своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на среду, 9 июля, установлен на уровне 41,85 грн/доллар. Американская валюта подорожала на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

видео дня

Похожая ситуация наблюдается и в отношении европейской валюты. Курс евро вырос на 3 копейки и теперь официально составляет 49,06 грн/евро.

На межбанковском рынке сегодня курс доллара снизился на 11 копеек - до 41,76/41,79 грн (покупка/продажа), по сравнению с закрытием торгов предыдущего дня.

В то же время на наличном рынке наблюдается противоположная динамика. Курс доллара вырос на 10 копеек, до 42,05 грн, тогда как евро остался на уровне 49,50 грн, без изменений.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, курс евро в Украине будет зависеть от ситуации на мировых рынках в паре евро/доллар, сообщил банкир Тарас Лесовой. Курс доллара будет оставаться стабильным в пределах 41,6-42 грн/долл., а евро - 46,5-49 грн/евро.

Также 7 июля Нацбанк установил новый курс валют: доллар стоит 41,73 грн (гривня ослабла на 1 копейку), евро - 49,12 грн (гривня укрепилась на 6 копеек). На межбанке к 16:00 доллар торговался по 41,76/41,79 грн, евро - по 49,16/49,18 грн.

Кроме этого, официальный курс евро в Украине продолжает расти и уже превысил 49 грн. Как пояснил экономист Иван Ус, это обусловлено падением доллара на мировых рынках, а не ослаблением гривни. По его прогнозу, курс может достичь 50 грн/евро, если ЕС не прибегнет к девальвации своей валюты.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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