РФ взвинтит масштабы ударов БпЛА по Украине: появился тревожный прогноз

Масштабы использования дронов со стороны России будут только увеличиваться, считает Константин Криволап.

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РФ может увеличить интенсивность ударов дронов / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Главное из заявлений Криволапа:

Масштабы использования дронов со стороны России будут только увеличиваться

Россияне будут увеличивать количество БпЛА и совершенствовать их

Интенсивность российских атак дронами по украинским городам будет усиливаться, это неизбежный процесс, к которому Украина должна быть готова, заявил аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

"Я считаю, что масштабы использования дронов со стороны России будут только увеличиваться. Это связано с логикой так называемой гибридной войны, описанной в концепции, которую приписывают генералу Валерию Герасимову. Там сначала идет информационная война и пропаганда, затем — запугивание мирного населения, и лишь после этого — продвижение на территорию противника и эскалация атак", — пояснил он в эфире Radio NV.

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Он отметил, что россияне, вероятно, будут увеличивать количество БпЛА, совершенствовать их — в частности, улучшать защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), повышать точность навигации, устанавливать новые типы боеприпасов и модернизировать систему управления.

Эксперт уверен, что Россия будет и дальше развивать как технические, так и тактические возможности использования дронов. И если Украина не примет соответствующих мер, это приведет к новым трагедиям.

"Если не реагировать адекватно, мы снова и снова будем сталкиваться с последствиями ударов "Шахедов" и ощущать их последствия — буквально дышать их запахом", — заявил он.

В чем главная опасность

Особое внимание он уделил проблеме дронов-разведчиков, считая, что их уничтожение должно быть одним из приоритетов. По его словам, те, кто отвечает за борьбу с такими беспилотниками, с задачей не справляются. Среди возможных решений он назвал использование легкомоторной авиации, но с рядом условий: такие самолёты должны быть вооружены, иметь разрешение на полёты, доступ к системам ПВО и координацию с командованием.

/ Инфографика: Главред

По словам эксперта, дроны-разведчики малы и зачастую незаметны для радиолокационных станций. Их можно обнаружить разве что с помощью звуковых сенсоров, а визуально они почти не видны с земли из-за высоты — 500–600 метров. Однако пилот небольшого самолёта в небе может легко заметить такой дрон на фоне земли.

Кроме того, в плохую погоду или ночью такие дроны практически не используются, поскольку им необходимы качественные камеры и условия видимости. Поэтому, уверен Криволап, задача перехвата разведчиков может быть решена относительно просто — при правильной организации.

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области. В регионах фиксировались пожары и разрушения, пострадали люди.

Как сообщал Главред, ранее вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атаковали Киев десятками дронов и ракетами. Последствия фиксировались в более 13 районах столицы. Были пожары, в городе стоял дым.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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