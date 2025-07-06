Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ взвинтит масштабы ударов БпЛА по Украине: появился тревожный прогноз

Алексей Тесля
6 июля 2025, 15:13
109
Масштабы использования дронов со стороны России будут только увеличиваться, считает Константин Криволап.
Атака дронов, дроны, ПВО
РФ может увеличить интенсивность ударов дронов / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Главное из заявлений Криволапа:

  • Масштабы использования дронов со стороны России будут только увеличиваться
  • Россияне будут увеличивать количество БпЛА и совершенствовать их

Интенсивность российских атак дронами по украинским городам будет усиливаться, это неизбежный процесс, к которому Украина должна быть готова, заявил аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

"Я считаю, что масштабы использования дронов со стороны России будут только увеличиваться. Это связано с логикой так называемой гибридной войны, описанной в концепции, которую приписывают генералу Валерию Герасимову. Там сначала идет информационная война и пропаганда, затем — запугивание мирного населения, и лишь после этого — продвижение на территорию противника и эскалация атак", — пояснил он в эфире Radio NV.

видео дня

Он отметил, что россияне, вероятно, будут увеличивать количество БпЛА, совершенствовать их — в частности, улучшать защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), повышать точность навигации, устанавливать новые типы боеприпасов и модернизировать систему управления.

Эксперт уверен, что Россия будет и дальше развивать как технические, так и тактические возможности использования дронов. И если Украина не примет соответствующих мер, это приведет к новым трагедиям.

"Если не реагировать адекватно, мы снова и снова будем сталкиваться с последствиями ударов "Шахедов" и ощущать их последствия — буквально дышать их запахом", — заявил он.

В чем главная опасность

Особое внимание он уделил проблеме дронов-разведчиков, считая, что их уничтожение должно быть одним из приоритетов. По его словам, те, кто отвечает за борьбу с такими беспилотниками, с задачей не справляются. Среди возможных решений он назвал использование легкомоторной авиации, но с рядом условий: такие самолёты должны быть вооружены, иметь разрешение на полёты, доступ к системам ПВО и координацию с командованием.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

По словам эксперта, дроны-разведчики малы и зачастую незаметны для радиолокационных станций. Их можно обнаружить разве что с помощью звуковых сенсоров, а визуально они почти не видны с земли из-за высоты — 500–600 метров. Однако пилот небольшого самолёта в небе может легко заметить такой дрон на фоне земли.

Кроме того, в плохую погоду или ночью такие дроны практически не используются, поскольку им необходимы качественные камеры и условия видимости. Поэтому, уверен Криволап, задача перехвата разведчиков может быть решена относительно просто — при правильной организации.

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области. В регионах фиксировались пожары и разрушения, пострадали люди.

Как сообщал Главред, ранее вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атаковали Киев десятками дронов и ракетами. Последствия фиксировались в более 13 районах столицы. Были пожары, в городе стоял дым.

Другие новости:

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины атака дронов Константин Криволап
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не можем себе позволить": в Раде сделали заявление о средней пенсии в Украине

"Не можем себе позволить": в Раде сделали заявление о средней пенсии в Украине

14:52Политика
Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

14:17Экономика
Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

14:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Карта Deep State онлайн за 6 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Пережил две мировые войны: как выглядит самый старый крокодил в мире

Пережил две мировые войны: как выглядит самый старый крокодил в мире

Последние новости

15:59

РФ готовит штурм и перебрасывает новые резервы: в Сети назвали направление

15:26

Почему 7 июля нельзя работать и пить алкоголь: какой церковный праздник

15:19

Кто и когда на самом деле основал Одессу: одна находка во время раскопок меняет всеВидео

15:13

РФ взвинтит масштабы ударов БпЛА по Украине: появился тревожный прогноз

14:52

"Не можем себе позволить": в Раде сделали заявление о средней пенсии в УкраинеВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:35

К какому замку подходит ключ: загадку надо разгадать за 8 секунд

14:17

Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

14:05

Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

13:59

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

Реклама
13:50

У Трампа оценили "хороший" диалог с Зеленским и поблагодарили президента Украины

13:16

Удары россиян по ТЦК будут продолжаться: в ВСУ назвали неочевидную цель

13:04

Звезда "Аферистов в сетях" намекнула на беременность

12:59

Самые опасные животные Украины: кого стоит остерегаться даже в родном лесу

12:53

Угроза Третьей мировой воны: в каких странах выше шансы выжить

12:44

Языковая диверсия СССР: что не так с звательным падежом и почему его боялись в КремлеВидео

12:44

Россия "разинула рот" на Одессу: Зеленский разнес планы Путина и сделал заявление

12:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 июля: Девам - победа, Рыбам - проблемы

12:06

Мобилизация женщин в Украине с сентября: в СНБО жестко ответили Арестовичу

11:53

ВСУ добились успехов на Сумщине, положение войск Путина ухудшается: детали

11:22

"Прилет" по зданию ТЦК и жилому дому: РФ ударила дронами по Кременчугу

Реклама
10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 июля: Козлам - трудности, Петухам - обида

10:46

Удар по флоту РФ: в Новороссийске гремели мощные взрывы после атаки БпЛАВидео

10:42

Мобилизация и военное положение в Украине: нардеп сделал заявление

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

09:51

РФ ударила десятками дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации взрывов и прилетов

09:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 июля (обновляется)

09:30

Угроза нападения России на Эстонию: в НАТО жестко предупредили Путина

09:22

Карта Deep State онлайн за 6 июля: что происходит на фронте (обновляется)

09:12

Протидія "шахедам": де ми профукалимнение

09:09

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июля: Девам - беспокойство, Водолеям - успех

08:40

РФ нацелилась на захват крупного города, части ВСУ под угрозой окружения – ISW

07:33

РФ ночью ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области, деталиВидео

07:10

Только "гений головоломок" угадает: где буква С среди О

05:53

Некоторых украинцев хотят лишить пенсий: в ВРУ сообщили, кто в зоне риска

04:35

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответВидео

03:30

Почему нельзя пить кофе с утра: популярный "ритуал" вводит в заблуждение

02:33

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

01:12

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

05 июля, суббота
23:54

Медведев пригрозил Сибирью генсеку НАТО и обвинил в употреблении "волшебных грибов"

23:29

"Я боюсь": сестра Жанны Фриске в слезах оказалась на операционном столе

Реклама
22:27

Отменили 170 рейсов, а пассажиры заблокированы в самолетах: в аэропортах РФ коллапс

22:13

Зеленский провел "лучший за все время" разговор с Трампом: анонсировано решение

21:38

Почему погоду трудно предсказать: как эффект бабочки разрушает точность предсказаний

21:22

Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

21:16

"Украина умоляла о МиГ-29": Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

20:31

Почему мужчины живут меньше - ответ в хромосомах

20:22

"Смерть - временная": священник рассказал, что происходит с душой после смертиВидео

19:58

Пережил две мировые войны: как выглядит самый старый крокодил в мире

19:36

Теперь вдвое дороже: украинских беженцев в Европе ждут новые расходы

19:10

Ароматы Трампа сейчас вдыхает весь мирмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять