РФ будет усиливать удары по Украине: военный предупредил об угрозе

По словам Боровика, Украина должна быть готова к одновременной атаке врага в 1000 дронов.

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Военный предупредил об опасности со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Ключевые тезисы:

Удары РФ по Украине будут более массированными

Киеву нужно наращивать производство ракет и дронов-перехватчиков

Российские оккупанты будут усиливать удары по Украине. Захватчики будут пытаться масштабировать атаки по территории Украины на 10-20% ежемесячно. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ, основатель компании-производителя дронов "Первый контакт", председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик в эфире Еспресо.

Он призвал украинцев готовиться к массированным атакам России.

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"Я не хочу быть очень пессимистичным после того, как говорил, что Киеву впоследствии будет очень сложно защищаться от российских атак. Поскольку, многие люди начали говорить о том, что о таких вещах лучше не рассказывать и вообще, что не нужно комментировать ситуацию с ПВО и т.д. Не в этом вопрос, а только в правде. В том, что мы должны готовиться к массированным террористическим атакам России", - сказал Боровик.

По его словам, на фоне российской угрозы, Украине необходимо не только наращивать производство дронов-перехватчиков, но и создавать ракеты кинетического действия, способные уничтожать цели на высоте до 2000 метров.

Военный также отметил, что россияне пока не могут выпускать 1000 дронов ежедневно, однако это вопрос времени. Он не исключает того, что захватчики будут масштабировать удары по Украине.

"Увеличение их атак будет постепенным. То есть, они будут масштабировать атаки по Украине на 10-20% ежемесячно. Возможно и в несколько месяцев. Впрочем, мы должны быть готовы и к одновременной атаке в 1000 дронов. Если этого не будет, то это будут хорошие новости. Однако, это не значит, что надо расслабляться и надеяться, что врагу не удастся масштабировать эти атаки", - подчеркнул Боровик.

Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновой удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки пострадали 26 человек. Также известно об одном погибшем.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на налет по Украине. Он назвал российскую атаку 4 июля "демонстративно значительным и циничным ударом". Зеленский подтвердил, что именно столица была главной мишенью.

Кроме того, утром, 4 июля, в Кривом Роге прогремели взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.

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Об ударном дроне: Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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