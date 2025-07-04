К использованию в ВСУ допустили дрон с лазерной подсветкой – что он умеет делать

Дрон уже успешно прошел все этапы испытаний и готов к выполнению боевых задач.

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ВСУ получили дрон с функцией лазерного целеуказания / коллаж: Главред, фото: УНИАН, mod.gov.ua

Кратко:

Основная функция дрона - лазерная подсветка целей для точного поражения

Дрон имеет защищённые каналы связи и модульную архитектуру

Новейший украинский беспилотник R-34-T, способный осуществлять лазерное целеуказание для высокоточного поражения, официально допущен к эксплуатации в Силах обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Дрон уже успешно прошел все этапы испытаний и готов к выполнению боевых задач.

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Его основная функция - лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.

"Благодаря лазерному целеуказанию дрон позволяет существенно повысить эффективность применения управляемых боеприпасов, в том числе на больших расстояниях и в условиях активной противовоздушной обороны противника", - отметили в ведомстве.

Кроме того, дрон имеет защищённые каналы связи, модульную архитектуру и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны заверили, что украинская разработка позволяет эффективнее использовать ресурсы, минимизировать расходы боеприпасов и снижать риски для операторов и боевых подразделений.

Дроны в Украине - главное:

Ранее сообщалось о том, что в Украине развивается проект дрона-"матки". Украина стала пятой страной в мире, у которой есть лазерное ружие. Украинские военные могут с помощью лазера сбивать самолеты на высоте более двух километров.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным малым и средним предприятием Франции запустит производство беспилотников в Украине.

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