К использованию в ВСУ допустили дрон с лазерной подсветкой – что он умеет делать

Кратко:
- Основная функция дрона - лазерная подсветка целей для точного поражения
- Дрон имеет защищённые каналы связи и модульную архитектуру
Новейший украинский беспилотник R-34-T, способный осуществлять лазерное целеуказание для высокоточного поражения, официально допущен к эксплуатации в Силах обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Дрон уже успешно прошел все этапы испытаний и готов к выполнению боевых задач.
Его основная функция - лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.
"Благодаря лазерному целеуказанию дрон позволяет существенно повысить эффективность применения управляемых боеприпасов, в том числе на больших расстояниях и в условиях активной противовоздушной обороны противника", - отметили в ведомстве.
Кроме того, дрон имеет защищённые каналы связи, модульную архитектуру и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.
В Минобороны заверили, что украинская разработка позволяет эффективнее использовать ресурсы, минимизировать расходы боеприпасов и снижать риски для операторов и боевых подразделений.
Дроны в Украине - главное:
Ранее сообщалось о том, что в Украине развивается проект дрона-"матки". Украина стала пятой страной в мире, у которой есть лазерное ружие. Украинские военные могут с помощью лазера сбивать самолеты на высоте более двух километров.
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.
Французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным малым и средним предприятием Франции запустит производство беспилотников в Украине.
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