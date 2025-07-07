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Удары точнее, а тактика коварнее: в ISW назвали новые цели РФ для атак

Мария Николишин
7 июля 2025, 08:58
278
РФ намеренно атакует украинских мирных жителей.
Удары точнее, а тактика коварнее: в ISW назвали новые цели РФ для атак
РФ меняет цели для ударов по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Россияне начали чаще атаковать гражданские цели в Украине
  • В частности, удары по ТЦК являются преднамеренными
  • Способность РФ точно координировать удары и поражать намеченные цели повысилась

Российские атаки по гражданским целям в Украине учащаются. Вероятно, страна-агрессор действует так намеренно. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Они напомнили, что в ночь с 5 на 6 июля Россия осуществила серию ударов дронов и ракет по Украине, включая "двойной удар" по спасателям.

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"Недавние адаптации российских технологий беспилотников большой дальности и тактики ударов предполагают, что российские удары по гражданским целям, скорее всего, являются преднамеренными", - говорится в сообщении.

В ISW отметили, что российские войска атаковали ТЦК в Кременчуге Полтавской области.

"Это уже третий подобный удар с 30 июня. Такие удары по ТЦК, вероятно, направлены на то, чтобы помешать украинским усилиям по мобилизации", - отмечают аналитики.

В отчете также добавили, что технологические адаптации российских беспилотников и тактика ударов, такие как накопление беспилотников вблизи цели перед одновременным ударом, повысили способность России точно координировать удары и поражать намеченные цели.

"Недавние ночные удары России все чаще приводят к жертвам среди гражданского населения, и Россия, вполне вероятно, намеренно атакует украинских мирных жителей, в том числе с помощью "двойных ударов", вероятно, направленных на убийство спасателей, и ударов по военным комиссариатам", - подытожили в ISW.

Удары точнее, а тактика коварнее: в ISW назвали новые цели РФ для атак
Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 июля российские войска ударили по Харькову ударными беспилотниками типа Шахед. В городе прогремело 4 взрыва. Под ударом оказались Шевченковский и Слободской районы города.

Киев также подвергся очередной атаке дронов-камикадзе армии страны-агрессора РФ. В результате падения обломков БПЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар.

Стоит добавить, что 6 июля враг атаковал Вышгородский район Киева. Тогда пострадали три человека. Повреждены жилые дома и автомобили.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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