Пожары и разрушения в трех районах: в Киеве гремели взрывы в ходе атаки дронов

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- Киев подвергся очередной атаке дронов-камикадзе РФ
- Есть разрушения в местах прилетов в трех районах
Киев подвергся очередной атаке дронов-камикадзе армии страны-агрессора РФ в ночь на понедельник, 7 июля.
О последствия вражеских обстрелов столицы сообщил в своем Telegram мэр столицы Украины Виталий Кличко.
Деснянский район
В результате падения обломков БПЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар. Горение обломков было ликвидировано. По данным столичного градоначальника, в результате потерпевших нет.
"Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание автомобиля - пожар был ликвидирован. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположены автомобили", - написал Кличко.
Соломенский район
Мэр Киева уточнил, что обломки сбитого БпЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пострадавших предварительно тоже нет.
Голосеевский район
Обломки БПЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.
"Также вследствие попадания обломков БпЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии", - добавил Кличко.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 7 июля российские войска ударили по Харькову ударными беспилотниками типа Шахед. В городе прогремело сразу несколько взрывов, есть пострадавшие.
Как сообщал Главред, ранее вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.
Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атаковали Киев десятками дронов и ракетами. Последствия фиксировались в более 13 районах столицы. Были пожары, в городе стоял дым.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
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