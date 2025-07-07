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Пожары и разрушения в трех районах: в Киеве гремели взрывы в ходе атаки дронов

Алексей Тесля
7 июля 2025, 08:05
292
В Киеве есть разрушения в местах падения обломков дронов в трех районах.
дроны Shahed
РФ атаковала Киев ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Киев подвергся очередной атаке дронов-камикадзе РФ
  • Есть разрушения в местах прилетов в трех районах

Киев подвергся очередной атаке дронов-камикадзе армии страны-агрессора РФ в ночь на понедельник, 7 июля.

О последствия вражеских обстрелов столицы сообщил в своем Telegram мэр столицы Украины Виталий Кличко.

видео дня

Деснянский район

В результате падения обломков БПЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар. Горение обломков было ликвидировано. По данным столичного градоначальника, в результате потерпевших нет.

"Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание автомобиля - пожар был ликвидирован. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположены автомобили", - написал Кличко.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Соломенский район

Мэр Киева уточнил, что обломки сбитого БпЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пострадавших предварительно тоже нет.

Голосеевский район

Обломки БПЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.

"Также вследствие попадания обломков БпЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии", - добавил Кличко.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 7 июля российские войска ударили по Харькову ударными беспилотниками типа Шахед. В городе прогремело сразу несколько взрывов, есть пострадавшие.

Как сообщал Главред, ранее вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ атаковали Киев десятками дронов и ракетами. Последствия фиксировались в более 13 районах столицы. Были пожары, в городе стоял дым.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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