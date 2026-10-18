Мать путинистки Шукшиной оказалась в тяжелом состоянии в больнице.

https://glavred.info/starnews/putinistka-shukshina-okazalas-s-bolnice-v-tyazhelom-sostoyanii-10805078.html Ссылка скопирована

Лидия Шукшина не понимает, где находится / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, Википедия

Кратко:

Что случилось с Шукшиной

Как медики оценивают ее состояние

Мать путинистки Марии Шукшиной Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице после экстренной госпитализации. Состояние 88-летней актрисы остается тяжелым.

Как пишут российские пропагандисты, артистку доставили в больницу с сердечной недостаточностью. Незадолго до госпитализации у нее появились отеки и одышка, после чего потребовалась срочная медицинская помощь.

видео дня

Лидия Федосеева-Шукшина в тяжелом состоянии / Telegram-канал 112

Сейчас Федосеева-Шукшина получает кислородную поддержку через носовые канюли. Кроме того, медики отмечают нарушения сердечного ритма. По опубликованным сведениям, актриса также не ориентируется в том, где находится, и не осознает, что пребывает в больнице.

В последние годы за Шукшиной присматривает ее младшая дочь Ольга. По данным источника, именно близкие могли вызвать скорую помощь, когда состояние артистки ухудшилось.

Несмотря на тяжелое состояние, врачи продолжают оказывать актрисе необходимую помощь. О дальнейших изменениях в ее самочувствии пока не сообщается.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее популярная американская актриса Сельма Блэр якобы устроила хаос на борту самолета Delta Airlines. Она ударила одного бортпроводника и укусила другого в середине полета.

Ранее также американского рэпера и музыкального продюсера Шона "Дидди" Комбса экстренно доставили из федеральной тюрьмы в Нью-Джерси в больницу.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мария Шукшина Мария Шукшина - советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред