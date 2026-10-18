Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Путинистка Шукшина оказалась в больнице в тяжелом состоянии

Алена Кюпели
18 октября 2026, 09:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мать путинистки Шукшиной оказалась в тяжелом состоянии в больнице.
Мария Шукшина
Лидия Шукшина не понимает, где находится / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, Википедия

Кратко:

  • Что случилось с Шукшиной
  • Как медики оценивают ее состояние

Мать путинистки Марии Шукшиной Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице после экстренной госпитализации. Состояние 88-летней актрисы остается тяжелым.

Как пишут российские пропагандисты, артистку доставили в больницу с сердечной недостаточностью. Незадолго до госпитализации у нее появились отеки и одышка, после чего потребовалась срочная медицинская помощь.

видео дня
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина в тяжелом состоянии / Telegram-канал 112

Сейчас Федосеева-Шукшина получает кислородную поддержку через носовые канюли. Кроме того, медики отмечают нарушения сердечного ритма. По опубликованным сведениям, актриса также не ориентируется в том, где находится, и не осознает, что пребывает в больнице.

В последние годы за Шукшиной присматривает ее младшая дочь Ольга. По данным источника, именно близкие могли вызвать скорую помощь, когда состояние артистки ухудшилось.

Несмотря на тяжелое состояние, врачи продолжают оказывать актрисе необходимую помощь. О дальнейших изменениях в ее самочувствии пока не сообщается.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее популярная американская актриса Сельма Блэр якобы устроила хаос на борту самолета Delta Airlines. Она ударила одного бортпроводника и укусила другого в середине полета.

Ранее также американского рэпера и музыкального продюсера Шона "Дидди" Комбса экстренно доставили из федеральной тюрьмы в Нью-Джерси в больницу.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мария Шукшина

Мария Шукшина - советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

11:01Мир
РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

10:57Украина
"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

10:03Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Последние новости

11:26

Как избавиться от плесени и влаги на окнах: 7 лучших комнатных растений

11:09

Брата Макса Чмерковского отстранили от "Танцев со звездами": что он сделал

11:08

Любовный гороскоп на неделю 19-25 октября: Овнам — время, а Скорпионам — доверие

11:01

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

10:57

РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
10:43

Как правильно хранить сушеные грибы: какая тара защитит от плесени и моли

10:18

Как скрыть седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство

10:03

"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

09:30

Кремль хочет сорвать поставки помощи Украине: в ISW назвали новую угрозу

Реклама
09:19

Путинистка Шукшина оказалась в больнице в тяжелом состоянии

08:42

РФ дважды атаковала Запорожье: погибла женщина, среди раненых ребенокФото

08:41

"Это очень хорошее решение": Трамп и Рубио прокомментировали отмену санкций против РФ

08:10

Тышкевич раскрыл план Трампа: почему Украине грозит еще полгода войнымнение

07:44

Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожарВидео

05:50

Вселенная приготовила сюрприз: какие знаки зодиака уже на пороге важных перемен

05:05

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

04:22

Как стирать носки, чтобы они не терялись: хитрое правило сохранит все пары

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

03:45

Гороскоп для Тельцов на ноябрь 2026: когда ждать деньги, а когда - важные сделкиВидео

03:03

Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Реклама
01:10

Ученые на пороге сенсации: раскрыт метод обнаружения внеземных цивилизаций

17 октября, суббота
23:33

РФ ударила по Украине сотнями дронов и ракет: в ВС раскрыли, сколько сбили

22:32

Движение дронов и ракет РФ в одном приложении: украинцам раскрыли детали

22:13

Ограничения Starshield ударили по ВСУ: "Флеш" рассказал о переговорах с США

22:10

Зачем подстилают обычную газету под коврик: убережет от капитального ремонта

21:39

Готовы простить всё: какие 4 месяца рождения обречены на страдания в любви

21:33

"Мы назвали ее Вероникой": Ирина Федишин заговорила о потере ребенка

21:32

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборкиВидео

21:18

Чего нельзя делать на кладбище: 7 народных примет и древних запретов

20:48

Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября

20:38

Зачем добавляют лавровый лист при стирке: простой трюк вместо химии

20:29

РФ готовится бить по Украине новыми дронами: эксперт объяснил, в чем опасность

20:21

Какие деревья категорически запрещено сажать возле дома: приметы или наука

20:06

Зачем регулярно опрыскивать матрас уксусом: секрет опытных хозяекВидео

19:56

Обильный урожай грибов в лесу: действительно ли зима будет очень холодной

19:28

Окна будут сухими даже зимой: простой трюк поможет забыть о конденсате и потёкахВидео

19:21

В РФ цинично отчитались об ударах по Украине - что заявили

19:10

Не все 147 миллионов: Эйдман объяснил, каких россиян нельзя уважатьмнение

19:05

Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе: кого ждут перемены

18:29

Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

Реклама
18:27

Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

18:23

"Обнуляйте сразу": россияне расстреляли пленных украинских бойцов на юге

17:55

"Убит горем": Брэд Питт получил сокрушительный удар от собственных детей

17:53

Напор воды в душе снова станет сильным: поможет обычный пакетВидео

17:41

Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

17:25

Осенний уход за розами: простой прием для пышного цветения и крепких кустовВидео

17:08

Цены уже поднялись до 75 гривен: в Украине резко подорожал один овощ

17:08

"Больно и физически, и морально": Артур Логай сделал признание

16:43

Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала - детали

16:35

Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять