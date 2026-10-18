"Это очень хорошее решение": Трамп и Рубио прокомментировали отмену санкций против РФ

Госсекретарь США связал решение президента с рисками для мировой экономики, а в Конгрессе обвинили администрацию в уступках Путину.

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В Белом доме объяснили решение об отмене санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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Трамп указом приостановил санкции и пошлины против РФ в соответствии с законом Грема

Рубио отметил, что пауза продлится 60 дней для оценки последствий

Решение возмутило и демократов, и республиканцев

Президент США Дональд Трамп приостановил на 60 дней применение санкций и пошлин против России, предусмотренных "законом Грэма", который он сам подписал всего месяц назад. По словам госсекретаря Марко Рубио, это время глава Белого дома использует для оценки экономических последствий ограничений, сообщает Reuters.

Указ Трамп подписал 16 октября, за два дня до того, как новые ограничения должны были вступить в силу. Речь идет о Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Конгресс принял этот документ при широкой двухпартийной поддержке, а президент подписал его 18 сентября, пишет The New York Times.

Закон предусматривал санкции против российских чиновников, олигархов, банков и других структур, а также повышенные тарифы на товары из РФ и из государств, закупающих российские энергоносители. Ограничения против Москвы, введенные на других правовых основаниях, продолжают действовать. Своё решение Трамп обосновал национальными интересами США и направил соответствующее объяснение в Конгресс.

"Думаю, президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, к каким последствиям для мировой экономики - и даже для экономики США - приведет введение санкций и пошлин", - заявил Рубио.

Сам Трамп обещает, что логика указа впоследствии станет очевидной, а эффект окажется положительным не только для Америки. Заявление главы Белого дома распространил президентский пул в соцсети X.

"Многие из вас ещё не знают, какое решение я принял, но мы это выясним, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение, и оно будет полезно для страны, а также, на мой взгляд, для всего мира, ведь мы действительно находимся на мировой арене", - подчеркнул Трамп.

Возмущение обеих партий

Шаг Белого дома вызвал волну критики как среди демократов, так и среди республиканцев, которые поддерживали закон о санкциях. Часть законодателей прямо обвинила администрацию в уступках Владимиру Путину. По их мнению, ослабление давления даст Москве дополнительные доходы для продолжения войны против Украины.

Быстро переиграть решение президента Конгресс вряд ли сможет, ведь законодатели ушли на перерыв до завершения выборов. Приостановку санкций раскритиковал и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что экономическое давление на Россию нужно сохранять, чтобы остановить ее агрессию.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Индия, дизель и цены на топливо

По данным The New York Times, решение принято на фоне стремления администрации привлечь российские энергоресурсы, чтобы снизить цены на топливо. Рубио подчеркивает, что ситуацию осложняет сама конструкция "закона Грэма": он наносит удар не только по России, но и по странам, импортирующим её энергоресурсы. В качестве примера госсекретарь привёл Индию. Это важный партнёр Вашингтона, который, несмотря на диверсификацию, до сих пор в значительной степени зависит от российской нефти.

Ранее США согласовали с Москвой отдельное соглашение об увеличении поставок российского топлива на мировые рынки. Против него выступили 12 сенаторов, в том числе шестеро республиканцев. Они предупреждали, что закупки принесут Кремлю дополнительные средства, а американским потребителям ощутимого облегчения не дадут. Госсекретарь таких аргументов не разделяет.

"Это дизельное топливо в любом случае будет продано. Разница лишь в том, какая его часть достанется Соединенным Штатам", - отметил Рубио.

По мнению главы Госдепа, и пауза в санкциях, и договоренность о топливе показывают, насколько сложно урегулировать войны на Ближнем Востоке и в Украине, которые нарушили глобальные энергопоставки.

"Эти конфликты, происходящие в разных частях мира, начинают пересекаться между собой", - сказал он.

Трамп ставит всё на карту: мнение эксперта

Эксперт Вадим Денисенко считает, что американский президент пошел ва-банк и делает ставку на любую сделку, а Киеву приходится выбирать между прямой конфронтацией и имитацией договоренностей - и оба пути плохи.

"До 3 ноября. Трамп ставит все на капитуляцию. К сожалению, я ошибся, когда считал, что перед выборами Трамп не пойдет на прекращение передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк. Трампу нужен блицкриг в Украине, и он считает, что российские обстрелы баллистическим оружием без разведданных заставят Украину пойти на сделку. Трампу не нужен мир, ему нужна какая-то сделка, на которую согласится Украина, чтобы он мог сказать, что чего-то добился", - написал Денисенко в Facebook.

По его словам, перед Украиной стоит чрезвычайно сложная дилемма: что делать дальше.

"В итоге мы имеем ситуацию, когда Трамп хочет имитацию соглашения, Путин считает, что у него развязаны руки, европейцы готовы подыграть Трампу в каком-то формате (формат пока непонятен), а мы на словах эскалируем ситуацию, похоже, не имея стратегии", - добавил эксперт.

Дизельное соглашение Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, страна-агрессор Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил 9 октября сразу после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, поступающей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обрушит цены на дизельное топливо для американцев и всего мира рекордными темпами.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против Москвы без долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью и лишь продлит войну.

"Это играет на руку России, способствует тому, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", - сказал Зеленский, комментируя разговор президентов США и России.

Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, непосредственно осведомлённого о ситуации, Трамп пошел на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выработать план завершения войны. Собеседник издания был резким в оценке поведения украинской стороны.

"Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

Позже Трамп публично прокомментировал упреки Зеленского в отношении соглашения между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива. В интервью журналистам 9 октября Трамп подчеркнул, что США остаются "сильным партнером", а само соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо для американской экономики.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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