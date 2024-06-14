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Перепутал войну с торгами: Трамп раскритиковал пакет помощи Украине - Reuters

Анна Косик
14 июня 2024, 10:51
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Бывший президент США резко отреагировал на предоставление Украине нового пакета помощи, якобы из-за отсутствия выгоды для Штатов в случае победы над Россией.
Трамп, флаг Украины и США
Экс-президент США Трамп считает невыгодным предоставление Украине военной помощи / Коллаж: Главред, фото: flickr

Дональд Трамп заявил, что выступает против помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов. По его словам, для американской стороны нет никакой выгоды в том, чтобы поддерживать Украину таким образом, пишет Reuters со ссылкой на представителя республиканцев Дона Бейкона.

Во время встречи с представителями Республиканской партии на Капитолийском холме, по словам Бейкона, Трамп прямо спросил, какая будет выгода США, если Украина победит.

Сейчас записи этого фрагмента нет. Однако, как отмечает издание, учитывая последние скандальные и достаточно противоречивые заявления экс-президента США относительно Украины, слова Бейкона выглядят достоверными.

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Журналисты, блогеры и политические эксперты, услышавшие о таком заявлении Трампа заявили, что он так и остался простым торговцем "успешного успеха", который на самом деле ничего не понимает в большой политике. Не осознает Трамп и нынешних реалий и угроз, которые создает страна-агрессор Россия вместе с союзниками.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Усиление помощи США Украине - что известно

Напомним, 13 июня, президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение по безопасности, направленное на военную и финансовую поддержку Украины на последующие 10 лет.

В Штатах заявили, что страны "коалиции истребителей", в которую входят государства западного мира во главе с США, планируют отправить самолеты F-16 в Украину уже летом.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин несколько раз подчеркнул, что страны-члены заседания "Рамштайн" сосредоточены на обеспечении Украины новыми системами ПВО, однако затем добавил, что пока ему нечего сказать по поводу передачи дополнительных установок Patriot.

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