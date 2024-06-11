Украина получит новые системы ПВО, в частности 'Patriot': Шольц назвал сроки

Шольц отметил, что по состоянию на сейчас Украина особенно нуждается в боеприпасах и еще больше систем ПВО для защиты от российских ракетно-бомбовых атак.

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Шольц анонсировал поставку в Украину новых современных систем ПВО / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Украина получит от Германии новые системы ПВО, в частности один комплект "Patriot" уже в ближайшие "недели и месяцы". Кроме этого, ФРГ передаст Украине ракеты и боеприпасы. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на открытии Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Канцлер подчеркнул, что сильная и независимая Украина способна преодолеть российский империализм и объявил о планах и сроках поставки вооружения.

"Самая общая потребность украинской армии сейчас - это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы", - сказал Шольц. видео дня

Он также обратился к странам-участникам конференции с призывом поддержать немецкую инициативу по увеличению способности украинской противовоздушной обороны "всеми доступными средствами".

"Лучшее восстановление - то, которое не нужно проводить", - сказал он.

Шольц отметил, что для восстановления и восстановления Украины нужно не менее $500 млрд. Он видит, что соглашения о безопасности, которые Германия и более десяти других стран заключили с Украиной, являются гарантиями для бизнеса.

На саммите G7, который вскоре состоится в Италии, он планирует поддержать "далеко идущие и долгосрочные гарантии для Украины".

Канцлер подчеркнул, что без частного капитала не обойтись в восстановлении. Он указал на то, что уже сотни немецких компаний действуют в Украине.

Что известно о ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Передача Украине систем ПВО - что известно о ЗРК "Patriot"

Напомним, как ранее сообщал Главред, правительство Германии рассматривает возможность отправить в Украину еще одну зенитно-ракетную батарею Patriot для усиления украинской противовоздушной обороны.

Сейчас Украина имеет два решения от западных партнеров по поставкам средств противовоздушной обороны, однако ожидается еще несколько решений, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вскоре может получить дополнительные системы ПВО, поскольку уже достигнуты договоренности с партнерами.

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