Света не будет дольше: в Укрэнерго изменили графики отключений по Украине - что известно

В Укрэнерго увеличили количество часов для плановых отключений света 11 июня из-за значительного дефицита в энергосистеме и "отсутствия экономии" в жару.

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Новый график почасовых отключений на 11 июня / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Укрэнерго изменили сроки применения графиков почасовых отключений для украинцев. Вместо анонсированных ранее ограничений с 14:00 до 19:00, отключения света в Украине будут продолжаться с 14:00 до 23:00 11 июня. Об этом говорится в официальном сообщении Укрэнерго в Телеграмме.

Отмечается, что указанные ограничения будут действовать по всей территории Украины.

"Причина - потребление в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии. В то же время, украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", - отмечают в Укрэнерго. видео дня

Фото: Укрэнерго

Дополнительно, для компенсации дефицита в энергосистеме применяется импорт электроэнергии и аварийная помощь из стран Европы. Однако из-за большого объема повреждений этих мер не хватает для обеспечения стабильности в энергосистеме.

"Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", - резюмировали энергетики.

Мировые случаи блэкаута / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Графики отключений света в Украине - новый тариф на электроэнергию

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавнее повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине до 4,32 грн за киловатт-час не покрыло рыночной стоимости электроэнергии, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С 24 июня 2024 года из объема доступной электроэнергии в Украине будет изъята часть, необходимая для работы критической инфраструктуры. Только после этого лимиты потребления будут равномерно распределяться между областями. Об этом сообщил Юрий Бойко, советник премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросам энергетики.

По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, в украинском бюджетепредусмотрены средства для жилищно-коммунальных субсидий, даже с учетом недавнего повышения тарифа на электроэнергию. Процесс перерасчета будет проведен автоматически.

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