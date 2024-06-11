УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Света не будет дольше: в Укрэнерго изменили графики отключений по Украине - что известно

Юрий Берендий
11 июня 2024, 11:48
263
В Укрэнерго увеличили количество часов для плановых отключений света 11 июня из-за значительного дефицита в энергосистеме и "отсутствия экономии" в жару.
Света не будет дольше: в Укрэнерго изменили графики отключений по Украине - что известно
Новый график почасовых отключений на 11 июня / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Укрэнерго изменили сроки применения графиков почасовых отключений для украинцев. Вместо анонсированных ранее ограничений с 14:00 до 19:00, отключения света в Украине будут продолжаться с 14:00 до 23:00 11 июня. Об этом говорится в официальном сообщении Укрэнерго в Телеграмме.

Отмечается, что указанные ограничения будут действовать по всей территории Украины.

"Причина - потребление в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии. В то же время, украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", - отмечают в Укрэнерго.

видео дня
Света не будет дольше: в Укрэнерго изменили графики отключений по Украине - что известно
Фото: Укрэнерго

Дополнительно, для компенсации дефицита в энергосистеме применяется импорт электроэнергии и аварийная помощь из стран Европы. Однако из-за большого объема повреждений этих мер не хватает для обеспечения стабильности в энергосистеме.

"Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", - резюмировали энергетики.

блэкаут инфографика
Мировые случаи блэкаута / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключения света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Графики отключений света в Украине - новый тариф на электроэнергию

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавнее повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине до 4,32 грн за киловатт-час не покрыло рыночной стоимости электроэнергии, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С 24 июня 2024 года из объема доступной электроэнергии в Украине будет изъята часть, необходимая для работы критической инфраструктуры. Только после этого лимиты потребления будут равномерно распределяться между областями. Об этом сообщил Юрий Бойко, советник премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросам энергетики.

По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, в украинском бюджетепредусмотрены средства для жилищно-коммунальных субсидий, даже с учетом недавнего повышения тарифа на электроэнергию. Процесс перерасчета будет проведен автоматически.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

веерные отключения отключения света
Реклама

Главное за день

Путин может потерять Крым: появился сценарий возвращения полуострова без захода ВСУ

Путин может потерять Крым: появился сценарий возвращения полуострова без захода ВСУ

12:49 Украина
Украина получит новые системы ПВО, в частности "Patriot": Шольц назвал сроки

Украина получит новые системы ПВО, в частности "Patriot": Шольц назвал сроки

12:37 Украина
РФ выбрала главное направление штурма: в ВСУ опровергли захват Ивановского

РФ выбрала главное направление штурма: в ВСУ опровергли захват Ивановского

12:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Опять не в ту дверь : путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке 4386

"Опять не в ту дверь": путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке

СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla 3885

СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ 2357

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ

Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожай 2285

Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожай

Последние новости

12:49

Путин может потерять Крым: появился сценарий возвращения полуострова без захода ВСУ

12:47

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами

12:37

Украина получит новые системы ПВО, в частности "Patriot": Шольц назвал сроки

12:31

Потеряла сознание: жена Остапчука упала в ТЦ

12:23

Готовится за пару минут: самый быстрый и простой рецепт холодникаВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:14

РФ выбрала главное направление штурма: в ВСУ опровергли захват Ивановского

12:02

В Запорожье расстреляли чиновника горсовета: что известно об инциденте

11:48

Света не будет дольше: в Укрэнерго изменили графики отключений по Украине - что известно

11:45

"Киця и Кицюня": Ступка на пляже прижался к своей возлюбленной

Реклама
11:39

Что делать, если один наушник не работает: как спасти гаджет от выхода из строяВидео

11:33

Сбежавший из РФ внук Аллы Пугачевой покинул Лос-Анджелес - причина

11:19

Ситуация на Харьковщине резко изменилась: РФ применила новую тактику - офицер ВСУ

11:16

"Киев должен дать добро": ЕС хочет качать газ по российско-украинскому газопроводу

11:08

Удары по судам РФ в Азовском море: в ВМС сделали неожиданное заявление

10:49

Как проявлялась болезнь Заворотнюк: коллеги вспомнили первые симптомы

10:39

Китайский гороскоп на завтра 12 июня: Обезьянам - плохой день, Свиньям - проблемы со здоровьем

10:37

США разрешили "Азову" использовать американское оружие: как отреагировали в бригаде

10:12

Вероятность ввода французских войск в Украину: эксперт объяснил позицию Макрона

09:58

Что будет с субсидиями с высоким тарифом на свет: в Минсоцполитики дали ответ

09:53

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ

Реклама
09:52

ВСУ контратакуют на Харьковщине: в ISW назвали главный "козырь" украинских атак

09:33

Люди были ошеломлены, узнав, что на самом деле означает Google

09:26

В российской глубинке разбился российский самолет Су-34: экипаж погиб

09:14

Гороскоп на завтра 12 июня: Весам - кардинальные перемены, Рыбам - не день, а наслаждение

09:10

Белый дом снял запрет на передачу американского оружия "Азову" – WP

09:00

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось

09:00

Какой праздник 12 июня: что категорически запрещено делать на святого Петра

08:39

Выплатят почти 125 тысяч грн: Фарион официально восстановили на работе в вузе

08:11

Украинцы могут получить до 54 тысяч грн помощи: кто имеет право

08:10

Выборы в Бельгии, специфика страны и помощь Украинемнение

08:07

Могли продлить жизнь: Жанна Фриске попала в руки мошенника во время лечения

08:07

Оккупанты захватили Старомайорское, ВСУ восстановили позиции под Донецком – ISW

07:09

Как идет мобилизация в последнее время: в Раде указали на тенденцию

06:31

В Пентагоне пояснили, как ВСУ смогут удерживать линию обороны на фронте

06:10

В НАТО готовят важную должность из-за войны в Украинемнение

05:30

Почти 7-балльный шторм: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

04:55

Может вызвать сердечный приступ: какой подсластитель не стоит употреблять - ученые

04:20

Удары на сотни километров: как и чем ВСУ бьют по целям в РФ – мнение

03:37

Украинцев ждут новые ограничения: Польша меняет закон о помощи беженцам

03:04

РФ перебросила на Сумское направление 3 батальона кадыровцев: есть ли угроза наступления

Реклама
03:00

"Принес любимые цветы": Дзидзьо засветился в объятиях известной актрисы

02:35

И это не муж: Лиза Ющенко на редком фото показала главного мужчину в ее жизни

02:14

Не дайте себя обмануть: как распознать несвежую рыбу

01:40

Эксперт пояснил, какие у самолетов Mirage есть важные качества для нынешней войны

01:15

"Не видела такого за 22 года работы": в США удивили подробностями о сбитом А-50

01:10

Женщина удивила методом и показала, как правильно использовать теркуВидео

00:48

"Ты меня бесишь": Оля Цибульская поцапалась с известным шоуменом

10 июня, понедельник
23:13

Китай отказался принять участие в Саммите мира: как отреагировал Зеленский

22:53

Готовит ли Россия наступление на Сумскую область: прогноз Коваленко

22:43

"У тебя будут проблемы": король Чарльз пригрозил сыну - причина

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять